Zase ten rodinný klan Mišima a jejich patálie. Příběh sedmého dílu se točí opět kolem Heihačiho, jeho syna Kazuji a vnuka Jina. Heihači chce totiž pomalu ovládnout celý svět, ale právě v tomto cíli mu stojí jeho syn se svou společností G-Corp, která stojí například za výrobou robotických vojáků Jacků.

Ukázka ze hry Tekken 7

FOTO: archív tvůrců

Hráč tak sleduje příběh novináře, který se rozhodl přijít všemu na kloub a rád by vyprávěl příběh klanu Mišima tak autenticky, jak jen to půjde. Novinář ale v příběhu zůstává pouze jako vypravěč během jednoduchých animací. Mimo tyto animace hráč dostává pod svou kontrolu vždy předem danou postavu, kolem které se odehrává aktuální kapitola příběhu.

Bohužel tady Tekken v souboji s Injustice 2 dost pokulhává. Nejen, že kampaň je krátká, ale občas i dost frustruje. Příběhový režim má totiž občas snahu napodobovat japonské animované seriály či filmy, a tak chce být dost epický. Někteří protivníci tak mají pomalou regeneraci životů a někteří mají dokonce více životů a dávají mnohem větší poškození. Toto mnohdy působilo až lacině a rozhodně by šlo tyto souboje mnohem lépe zpracovat.

Video

Ukázka postav z Tekken 7

Zdroj: Namco Bandai

ČTĚTE TAKÉ:

Batman změří síly se Supermanem ve hře Injustice 2

Kolečko, kolečko, kolečko, křížek

Příběhový režim se sice tolik nepovedl, ale stále hraje u bojovky druhé housle. Tekken se vždy hrál skvěle a svou hratelnost nikdy nemusel nijak diametrálně měnit již od prvního dílu. Vývojáři se pro to samé rozhodli i nyní se sedmým dílem a pouze některé mechaniky dopilovali a nové naopak přidali.

Ukázka ze hry Tekken 7

FOTO: archív tvůrců

Mimo klasické úchopy a dlouhá komba se do sedmého dílu dostalo několik novinek. První je tzv. Rage art. Toto je speciální mechanika, která se zapne v momentě, kdy hráč má málo zdraví. Okolo postavy se objeví rudá aura a hráč má větší sílu, případně může aktivovat jeden ze dvou velice silných útoků. Jeden slabší se aktivuje většinou pouze pomocí stlačení dvou tlačítek a případně jednoho pohybu do strany, načež ten silnější je nutné aktivovat pomocí dlouhého komba.

Tyto útoky trochu připomínají ty super útoky z Injustice, a hráč tak má možnost stále vyhrát zápas i s minimem zdraví. Další novotinou je nový Power Crush. To jsou speciální útoky, které nelze přerušit obranou. Během tohoto útoku však dostává útočící větší poškození než normálně, takže je to nutné brát v potaz.

Ukázka ze hry Tekken 7

FOTO: archív tvůrců

Ostatní věci zůstávají stejné jako i většina pohybů starých postav. Kopací Hwoarang dokáže stále naštvat svými nekonečnými kopy, stejně jako boxer Steve svými pěstmi. Na scénu se vracejí i jaguáří wrestler King nebo samuraj Jošimitsu.

Stará dobrá arkáda je pryč

Velkým krokem vedle se mi zdá rozhodnutí o fungování klasického arkádového režimu. Ten v minulých dílech fungoval tak, že hráč si vzal jednu postavu, za ní porazil haldu protivníků a na konci byl odměněn celkem hezkým a mnohdy vtipným filmečkem. To je nyní pryč, a hráč tak má k dispozici pouze malé příběhy, kdy musí porazit s danou postavou jednoho protivníka a je to. Následně se spustí jeden kratičký a skoro nicneříkající filmeček, a to je vše.

Ukázka ze hry Tekken 7

FOTO: archív tvůrců

Vrací se také úprava vzhledu postav. Opět o něco chudší oproti konkurenčnímu Injustice 2. Zde hráč za virtuální měnu může změnit bojovníkům hlavu, případně jim dát klobouk, přidat něco na tvář, upravit vršek těla nebo spodek. Nic závratného a ne tak sofistikovaného, jako u komiksových protějšků.

Co určitě hodně nostalgiků ocení, je možnost odemknout si veškeré filmečky ze všech původních dílů. Nejen intro filmečky jak z arkádových mašin, tak i z konzolých verzí, ale dokonce zde jsou i všechny příběhové animace jednotlivých postav.

Nová technologie a dlouhé nahrávací časy

Sedmý díl je poháněn Unreal enginem. Grafika či příběhové animace tak vypadají dobře, ale hru trápí dost dlouhé nahrávací časy. Na druhou stránu ale obsahuje skvělé efekty a celkově není technická stránka k zahození.

Ukázka ze hry Tekken 7

FOTO: archív tvůrců

Hru jsme ale testovali na konzoli PlayStation 4 ve verzi Pro, a tak jsme s jinými nedostatky nepřišli do styku. Verze pro osobní počítače se podle reakcí hráčů povedla na jedničku s hvězdičkou, ale na základní verzi čtvrtého PlayStationu a Xboxu One se hráči údajně potýkají s problémy v plynulosti a nižším rozlišením.

Je to dobrý, ale...

Sedmý Tekken má stále skvělou a návykovou hratelnost. Oproti například čerstvému Injustice 2 nabízí ale žalostně málo obsahu. To však mohou fanoušci této legendární série hodit za hlavu, protože herní stránka je opět skvěle odladěná, a nebýt aktuálních problémů s on-line režimem či menší porcí obsahu, tak by se určitě mohl postavit vedle skvělého Injustice, ne-li jej předčít.

Ukázka ze hry Tekken 7

FOTO: archív tvůrců

Takto můžeme jen doufat, že vývojáři nejen zvýší počet postav, ale snad přibydou i nějaké další režimy,či se rozšíří úprava bojovníků. Fanoušci Tekkena určitě nešlápnou vedle, ale pokud jde hráči jen o mlátičku, tak konkurence toho nabízí podstatně více.

Tekken 7 vyšel pro osobní počítače a herní konzole Xbox One a PlayStation 4.

HODNOCENÍ: 8/10