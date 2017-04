Děj nejprodávanější herní série už není tajemstvím. Call of Duty se vrátí ke svým kořenům

Už delší dobu se v kuloárech hovořilo o tom, že se chystá nový díl slavné série Call of Duty. To nyní tvůrci potvrdili a zároveň také prozradili, na co se mohou fanoušci těšit. Kruh se uzavře. Nejprodávanější herní série všech dob se totiž vrátí ke svým kořenům – do druhé světové války, přesněji do let 1944 a 1945.