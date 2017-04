Konzole Classic Mini NES šla do prodeje teprve loni v listopadu. Přestože většina podobných herních zařízení vydrží na pultech obchodů klidně i několik let, u novinky tomu tak nebude – to je již jisté.

Zástupci japonského herního gigantu totiž na konci minulého týdne oficiálně oznámili, že s výrobou retro konzole končí. Přesný důvod však neprozradili. Dodali pouze, že aktuálně míří na pulty obchodů poslední várka vyrobených přístrojů. Lze nicméně předpokládat, že ta bude velmi rychle rozebrána, neboť poptávka stále ještě převyšuje nabídku.

Konzole Nintendo Classic Mini NES

FOTO: archív výrobce

Classic Mini NES nabízejí bezmála tři desítky tuzemských prodejců. Podle Zboží.cz se ceny pohybují od 2697 Kč do 4639 Kč. I přes doslova propastný cenový rozdíl jde ve všech případech o zcela totožný model.

Oslava herní legendy



Konzole Classic Mini NES je oslavou 30. výročí herního systému NES, které připadlo právě na loňský rok. [celá zpráva]

Na první pohled se novinka skutečně podobá systému NES. Jak už slůvko Mini v názvu novinky napovídá, retro herní systém není tak velký jako původní verze. Jde o zmenšeninu.

Nová konzole Nintendo Classic Mini NES

FOTO: archív výrobce

Nová konzole byla značně přepracována, čehož si uživatelé všimnou hned při snaze o připojení. Novinka má totiž konektor HDMI, který před třiceti lety vůbec neexistoval. Konzoli Classic Mini NES tak jde poměrně snadno připojit i k moderním televizorům. Nejsou k tomu přitom potřeba žádné obrazové redukce ani nic podobného.

Oficiálně je v konzoli Classic Mini NES předinstalováno jen několik her a další nejdou přidávat. Internetem nicméně již nyní kolují návody, jak další tituly do miniaturního herního zařízení dostat. Přehled všech předinstalovaných her naleznete v tabulce níže.