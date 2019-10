Tablety byly slepou uličkou, Google s nimi končí

V říjnu se totiž konala tradiční akce Googlu, na které se vždy představují novinky pro nadcházející vánoční sezónu. Přístrojů byla odhalena celá řada, ale tablety na akci úplně chyběly. V podstatě se tak naplnily dřívější spekulace, že nástupce loňského modelu Pixel Slate se již nedočkáme, byť to oficiálně podnik nepotvrdil.

Posledním představeným tabletem tak patrně bude hybrid Pixel Slate, který si odbyl premiéru loni na podzim. Ten byl vybaven operačním systémem Chrome OS, podobně jako zmiňované chromebooky. A to i přesto, že v minulosti se na noteboocích objevovala spíše platforma Android.

V útrobách zařízení se ukrývá procesor Intel, který má k dispozici až 16 GB operační paměti a až 256GB úložný prostor. V základu nicméně bude tablet nabízet 4GB operační paměť a 32GB úložiště. To vše se podařilo vtěsnat do těla s tloušťkou sedm milimetrů. Pro úplnost dodejme, že akumulátor by měl nabídnout výdrž až deset hodin.