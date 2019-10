Microsoft zavedl na klávesnici dvě nová tlačítka

Microsoft totiž do výroby klávesnic promlouval v historii již několikrát. Patrně nejmarkantnější to bylo v roce 1994, kdy přišel s klávesou Windows u modelu Natural Keyboard. V průběhu let však tento standard přijali i další výrobci, což by se mohlo stát právě i se zmiňovaným tlačítky pro ovládání Office a smajlíků.