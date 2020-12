Apple to myslí s vlastními čipy vážně, zamluvil si většinu výrobních kapacit

V praxi to znamená, že TSMC věnuje v nadcházejícím roce 80 procent svých výrobních kapacit jenom společnosti Apple, alespoň tedy co se 5nm procesu týče. O zbývajících 20 procent se pak budou muset poprat ostatní podniky – především tedy Qualcomm, MediaTek a Broadcom.

Velké výrobní kapacity jsou pro amerického počítačového giganta klíčové. I když v současnosti jsou s čipem Apple M1 nabízeny pouze tři modely, do budoucna by nová architektura měla tepat ve všech strojích s logem nakousnutého jablka.

Jednou z novinek je MacBook Air, tedy nejlehčí a nejtenčí laptop s logem nakousnutého jablka. Ten i se svou 13palcovou obrazovkou vypadá stejně jako předchůdce, měl by být ale až třikrát výkonnější. Apple se chlubí tím, že novinka je s novým procesorem dokonce výkonnější než 98 procent konkurenčních notebooků prodaných v uplynulém roce.

Americký počítačový gigant tvrdí, že novinka je revoluční. Doposud totiž počítače potřebovaly hned několik čipů, zatímco novinka zvaná Apple M1 integruje hned několik čipů do jediného – procesorovou jednotku, grafické jádro, neurální engine a zároveň i paměťovou část.

Procesor s logem nakousnutého jablka by měl nabídnout nejlepší poměr výkonu/spotřeby na celém trhu. Je údajně až třikrát úspornější proti konkurenčním čipům, kterými jsou aktuálně vybaveny stolní počítače a notebooky. V praxi by se to mělo projevit delší výdrží macbooků a nižší spotřebou stolních PC od Applu.