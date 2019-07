mif, Novinky

Není žádným tajemstvím, že grafické karty stárnou hrozně rychle. Zpravidla každý rok jsou totiž představovány nové modely, které své předchůdce překonávají prakticky ve všech ohledech. I tak se ale s dostupností a výrobou počítá minimálně po dobu 12 měsíců, zpravidla ale ještě déle.

V případě modelu Radeon VII to ale překvapivě neplatí. I když to výrobce oficiálně nepotvrdil, podle webu Cowcotland již byla výroba této špičkové karty ukončena a v obchodech jsou k dispozici pouze již kusy, které se doprodávají. A skutečně, v jednotlivých e-shopech je možné narazit na informace, že některé verze karty jsou již beznadějně vyprodané.

Radeon VII

FOTO: archiv výrobce

Překvapivé je to především proto, že Radeon VII si odbyl premiéru teprve v únoru. Výrobce navíc nemá v nabídce model, který by byl schopen tuto kartu nahradit. Tento měsíc si sice odbyly premiéru grafiky Radeon RX 5700 a Radeon RX 5700 XT, obě ale patří do levnějších tříd – nejsou tak výkonné jako sedmička.

Jaké má AMD plány do budoucna, není v tuto chvíli jasné. Teoreticky se ale můžeme v dohledné době dočkat premiéry nějakého dalšího špičkového modelu – možná už na veletrhu IFA, který odstartuje na přelomu srpna a září v německém Berlíně.

A co vlastně Radeon VII umí? Jádro Vega 20 poprvé přináší výpočetní akcelerátory Radeon Instinct MI50 a MI60. Nabízí 3840 stream procesorů, které pracují na frekvenci až 1750 MHz. Někteří výrobci přitom nabízí také už přetaktované modely, které mají pracovní tempo ještě mírně vyšší.

Použity byly u této karty HBM2 paměti s kapacitou 16 GB a frekvencí 2000 MHz efektivně. Právě paměť je jednou z největších předností tohoto modelu, je totiž velmi rychlá. Díky 4096bitové sběrnici se počítá s propustností až 1 TB/s, což by se mělo pozitivně promítnout především při hraní ve vysokém rozlišení 4K.