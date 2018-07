zgl, Novinky

Především dražší notebooky jsou vybaveny technologiemi, které dokážou přístroj ochránit před rozlitými tekutinami a zvýšenou vlhkostí. Takový stroj ale nemá každý. Vhodné je tedy myslet na prevenci – nedávat nápoje vedle notebooku. Co dělat, když už se podobná nehoda stane?

Nejdůležitější je přenosný počítač pohotově obrátit, aby tekutina vytekla, vyndat z něj baterii a odpojit napájecí zdroj. Při polití notebooku je zásadní každá vteřina, proto je nutné jednat velice rychle.

Nesmí se zapnout

Laptop se pak nesmí zapnout, nikdy totiž nemůžeme vědět, kam přesně tekutina zatekla a jaké škody napáchala.

Přenosný počítač by po nehodě měl zkontrolovat odborný servis. Obyčejná prohlídka a vysušení notebooku vyjde zhruba na 800 korun. Pokud ale tekutina poškodila některou z komponent, cena opravy se může vyšplhat až na několik tisíc.

Nejen podobné nehody ale zvládnou přenosné počítače pořádně potrápit, nesvědčí jim ani velmi vysoké teploty.

Do stolních PC se totiž díky větším rozměrům bezproblémově vejdou výkonnější větráky pro procesor a grafickou kartu i dodatečné chlazení pro operační paměti a pevné disky, u notebooků jsou ale možnosti chlazení kvůli kompaktním konstrukcím daleko horší. Žádným dalším chladičem je není možné osadit.

Notebook se dokáže v létě pořádně zahřát, jak dokazuje pohled termokamerou.

FOTO: Profimedia.cz

Pomůže šikovná podložka

Teplotní čidla uvnitř laptopu sice dokážou při extrémních teplotách okolo 100 °C přístroj automaticky vypnout, to už ale může být pozdě. Testy totiž prokázaly, že teploty nad 60 °C (u pevných disků nad 50 °C) výrazně snižují životnost jednotlivých komponent.

Proto se vyplatí používat speciální podložky, které zajišťují dokonalé proudění vzduchu. Ty dokážou díky výkonnému vestavěnému chladiči snížit teplotu notebooku až o 10 °C.

Vhodné je myslet také na to, že přenosný počítač by v zapnutém stavu neměl ležet na posteli nebo dece. Tím se často ucpou otvory pro přívod a odvod vzduchu, které jsou umístěny na spodní straně a na bocích.

Nešetrné přenášení

Notebook se může poničit i při přenášení. Vyplatí se proto používat tašky nebo batohy, které ochrání laptop i při pádu na zem.

Nejlepší je vybírat modely s pevnější konstrukcí a dostatečným polstrováním. Dražší pouzdra jsou dokonce vybavena speciálními inteligentními polštářky, které zmírní následky pádu až o 90 procent. Některé batohy a brašny zase dokážou téměř dokonale ochránit notebook před vodou i vlhkostí.

Extrémně odolná pouzdra je možné pořídit už okolo 1500 korun. Při výběru je vhodné pamatovat na to, že notebook do nich musí přesně pasovat a při přenášení by neměl mít v tašce nikde žádnou vůli.