Popularita fotografií, na nichž Akoto kreslí na tabuli barevnými křídami okno textového editoru Microsoft Word, vedla k pozvání ghanského učitele na aktuální konferenci Microsoft Education Exchange v Singapuru. Softwarový gigant slíbil, že jej zde "vybaví přístrojem" od jednoho ze svých partnerů a zajistí mu přístup ke vzdělávacím programům.

We're excited to see Owura Kwadwo Hottish in Singapore attending the Microsoft Global Education Exchange Summit! pic.twitter.com/2msY0msIAQ