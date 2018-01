Novinka od společnosti LG vypadá skutečně futuristicky. Na první pohled si sice většina uživatelů může myslet, že jde o obyčejnou obrazovku s úhlopříčkou 65 palců (150 cm). Ale výjimečnost odhalíte ve chvíli, kdy přístroj vypnete.

OLED panel je totiž ohybný a dokáže se automaticky srolovat do svého podstavce. Podobně jako kdybyste zatočili list papíru. Díky tomu se na obrazovku zbytečně nepráší ve chvíli, kdy ji nepoužíváte.

Rolovací televizor od LG

FOTO: archív výrobce

Obrazovka se může jednoduše srolovat do malého podstavce.

FOTO: archív výrobce

Unikátní technologie má i další přednosti. Obrazovku je možné rozvinout v různých poměrech stran – buď 21:9, nebo 16:9. Díky tomu se při sledování různých filmů nemusí obtěžovat s černými pruhy podél spodní a vrchní strany, které jsou jinak pro běžné TV typické.

Další parametry novinky LG zatím tají, stejně jako případnou pořizovací cenu a dostupnost na trhu. Sluší se nicméně připomenout, že podnik vyrábí obrazovky pro celou řadu dalších velkých společností. Je tedy více než pravděpodobné, že tento koncept rolovacích televizorů se ukáže na pultech obchodů pod úplně jinou značkou.

Skládací mobily

Nejrůznější rolovací a skládací elektronika by měla být jedním z hlavních hitů letošního veletrhu CES. Podle některých zdrojů by mohla na veletrhu CES odhalit svůj skládací smartphone také společnost Samsung. Ta na něm pracuje již několik let.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Skládací mobil od Samsungu dokáže nahradit i tablet

Zdroj: archív výrobce

A podle zveřejněného konceptu, který je vidět na videu výše, se máme skutečně na co těšit. Jak už bylo uvedeno, půjde o křížence mezi chytrým telefonem a počítačovým tabletem. Když tablet nepoužíváte, jednoduše jej složíte, aby se mohl snáze přenášet. Zároveň jej můžete díky druhému displeji používat také jako chytrý telefon.

Sluší se připomenout, že Samsung koketuje se zakřivenými displeji již delší dobu – mají jej například chytré telefony Galaxy S8 a S8+. Konstrukci, kterou by bylo možné ohýbat, ale jihokorejský elektronický gigant zatím neukázal. Změnit by se to ale mohlo právě na veletrhu CES.

Video

Samsung Galaxy S8 a S8+

Zdroj: archív výrobce