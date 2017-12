Společnost Lytro oznámila již na konci minulého roku, že končí s výrobou svých unikátních fotoaparátů. [celá zpráva]

Výrobce však i nadále poskytoval bezplatně pro majitele dříve zakoupených přístrojů cloudové uložiště, do kterého bylo možné nahrávat snímky pořízené pomocí fotoaparátů Lytro. Díky tomu pak mohli lidé on-line měnit parametry jednotlivých momentek.

Na přelomu listopadu a prosince se však tvůrci rozhodli k nekompromisnímu kroku. Celou on-line galerii zavřeli. Důvod byl prostý, nevyplatila se jim. „Své snažení nyní nasměrujeme jinam,“ uvedli tvůrci v oznámení uživatelům.

Kvůli tomu nicméně byly ze sociálních sítí a prakticky z jakýchkoliv webových stránek zpětně smazány tyto unikátní fotografie. Majitelé přístrojů Lytro si tak s pořízenými momentkami mohou hrát už jen ve svých počítačích, nikoliv v on-line světě – alternativní aplikace pro publikování těchto unikátních snímků totiž chybí.

Měly způsobit revoluci

Historie společnosti Lytro se píše už od roku 2006, tehdy ji založil vědec Ren Ng pracující na Stanfordově univerzitě v americké Kalifornii. První fotoaparát se přesto podařilo představit až v roce 2011, tedy před pěti lety.

Výrobce už tehdy tvrdil, že zařízení způsobí revoluci. Měnilo totiž všechny doposud zažité fotografické standardy. Fotograf najednou nemusel přemýšlet nad perfektním načasováním snímku, nastavením hloubky ostrosti a nad tím, kterou část momentky je kompozičně nejvhodnější zaostřit.

První generace fotoaparátu Lytro

FOTO: archív výrobce

S malou hranatou krabičkou, která tradiční fotoaparát nepřipomínala ani trochu, stačilo prostě jen fotit. Tzv. plenoptický fotoaparát měl totiž snímač sestavený ze speciálních čoček, díky nimž bylo možné ostrost snímku měnit klidně i po jeho pořízení. Uživatel jej jednoduše nahrál do počítače a pak vybíral, která část momentky má mít větší hloubku ostrosti a která menší. Tedy jinými slovy rozhodl, kde má být fotografie rozmazaná a kde naopak zaostřená.

S fotoaparáty Lytro se snadno docílilo podobného efektu, jaký nabízejí digitální zrcadlovky. Pro fotografii jako takovou to byla svým způsobem stejně zásadní věc, jako když se fotoaparáty transformovaly z kinofilmových na digitální.

Není se tedy čemu divit, že zájem o tyto hranaté zázračné krabičky byl obrovský. První generace šla do prodeje s cenovkou okolo deseti tisíc korun.

Před pár lety se pak na pultech obchodů objevila druhá generace, která se svým vzhledem již daleko více podobala klasickým fotoaparátům a byla po všech stránkách lepší, za což si výrobce pochopitelně nechal zaplatit. Ještě nyní se nabízí v obchodech za cenu okolo 20 000 Kč.

Druhá generace fotoaparátu Lytro

FOTO: archív výrobce

Virtuální realita, nebo smartphony?

O této značce ale podle všeho neslyšíme naposledy. Aktuální šéf společnosti Jason Rosenthal již dříve naznačil, že by jeho společnost mohla zúročit své letité zkušenosti s objektivy a fototechnikou v oblasti virtuální reality. Právě ta se těší v posledních měsících stále většímu zájmu.

Není vyloučen ani scénář, kdy by Lytro začalo spolupracovat s nějakým velkým výrobcem chytrých telefonů, do kterých by dodávala svůj plenoptický systém.

Koneckonců k podobnému kroku se odhodlala také legendární společnost Leica, která se výrobou fotoaparátů zabývá už více než sto let. Ta své know-how a pochopitelně také jméno propůjčila čínskému výrobci smartphonů Huawei.