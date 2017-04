Technologii QLED zatím využívá jen pár televizorů od jihokorejského elektronického gigantu – konkrétně jde o modely Q9, Q8 a Q7.

Všechny modely staví na novém kovovém materiálu zvaném Quantum Dot. Ten umožňuje televizoru reprodukovat citelně širší rozsah barev v porovnání se standardními TV.

Televizor s technologií QLED

FOTO: rim, Novinky

Přístroje s technologií QLED, která mimochodem pochází přímo z dílen Samsungu, jsou schopny reprodukovat 100 procent barevného objemu. To znamená, že dokážou zobrazit všechny barvy při jakékoli úrovni jasu. Nejjemnější rozdíly jsou viditelné i při nejvyšším stupni jasu technologie QLED – mezi 1 500 a 2 000 cd/m2.

Důraz na detail

Co vlastně barevný objem je? Jde o barvy, které lze zobrazit při různých úrovních jasu. Krásně si to můžeme ukázat na barvách listu, ty lze v závislosti na jasu světla vnímat různě – na škále od žlutavě zelené až po tyrkysovou. Právě tyto jemné rozdíly jsou televizory s technologií QLED schopné zprostředkovat.

Jak mohly Novinky.cz vyzkoušet přímo na akci v pařížském muzeu Louvre, v praxi je kvalita obrazu dech beroucí. Organizátoři přímo na akci zakomponovali nové televizory do rámů a vystavili je mezi běžné obrazy. Poznat rozdíl, nebylo s odstupem cca dvou metrů prakticky možné. Teprve když jste přišli k obrazovce a plátnům opravdu blízko, všimli jste si samozřejmě již drobných rozdílů.

Televizory schovali zástupci Samsungu mezi obrazy.

FOTO: rim, Novinky

Že jde skutečně o televizor, bylo poznat až opravdu zblízka.

FOTO: rim, Novinky

Tak dobrého výsledku televizor dosahuje především díky zabudovaným světelným senzorům. Ty se starají o to, aby obraz nevypadal nikdy jako podsvícený, ale připomínal spíše papír.

Mimochodem srovnání s uměleckými díly není vůbec nadnesené – koneckonců i proto se celá prezentace odehrávala v prostorách Louvru. Samsung totiž počítá, že televizory budou lidé s nástupem nové technologie využívat odlišným způsobem, než tomu bylo doposud.

Televizor místo obrazu

V současnosti totiž TV v domácnostech běží v průměru zhruba čtyři hodiny denně, když se díváme na jednotlivé pořady, filmy a seriály. Nové televizory ale obsahují tzv. art mód, díky kterému mohou být v provozu bez nadsázky celý den. Budou totiž zobrazovat oblíbená umělecká díla jejich majitelů. Přímo v televizoru je uloženo na 100 uměleckých děl z různých koutů světa, vedle maleb také fotografie.

Televizory s technologií QLED

FOTO: rim, Novinky

Je to TV, nebo obraz? Rozdíl nejde na první pohled prakticky vůbec poznat.

FOTO: rim, Novinky

Právě proto by se měly v prodeji objevit i modely, které budou doplněné speciálním magnetickým rámem. Ten je možné libovolně barvit, aby co nejlépe zapadl do interiéru. Výrobce mimochodem myslel také na úsporu elektrické energie. Televizory mají zabudované pohybové čidlo a mohou se zapínat/vypínat podle toho, zda je někdo přítomen.

Nové televizory se chlubí navíc technologií tzv. neviditelného kabelu. Jde v podstatě o jediný kabel, pomocí něhož je možné připojit k TV veškerá další zařízení – nejrůznější přehrávače i televizní konzole. To ocení především majitelé designových kousků ukrytých v dřevěných rámech.

„Naším QLED televizorem jsme vyřešili potíže, které někdy zažil v domácnosti každý: změť kabelů, masivní nástěnné konzoly a spoustu dalších přístrojů navršených pod televizorem,“ řekl Dave Das, senior viceprezident divize Consumer Electronics Marketing společnosti Samsung Electronics America. „Naše produktová řada pro rok 2017 se soustředí na to nejdůležitější – na obsah na obrazovce, nikoli na všechno ostatní okolo.“

Zástupce jihokorejského elektronického gigantu ukazuje tzv. neviditelný kabel.

FOTO: rim, Novinky

Zatím jen prémiová třída

Televizory Samsung s technologií QLED se již prodávají v tuzemských obchodech. Základní model má úhlopříčku 49 palců (123 cm) a podle Zboží.cz stojí 60 000 Kč. Vrchol nabídky pak představuje 75palcové provedení (189 cm) se zakřivenou obrazovkou, která však již vyjde na bezmála 200 000 Kč.

Běžné modely jsou dostupné bez dřevěného rámu. Ten je navíc k dispozici výhradně pro provedení s rovnou obrazovkou.

Jak je z řádků výše patrné, technologie QLED je tedy zatím výsadou pouze prémiových televizorů jihokorejského elektronického gigantu. Lze nicméně předpokládat, že se postupně rozšíří i do cenově příznivějších modelových řad.

Nové televizory se nabízejí i s prohnutými obrazovkami.

FOTO: rim, Novinky