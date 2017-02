Naděje na nalezení alespoň jednoho ze dvou prototypů se vynořily v polovině letošního ledna. [celá zpráva]

Tehdy se na čínském serveru Taobao objevil inzerát, ve kterém se odcizený stroj nabízel v aukci za bezmála 22 000 dolarů, tedy v přepočtu více než půl miliónu korun. Krátce poté, co si toho všimla média, však byla nabídka stažena. Vše tak nasvědčuje tomu, že šlo pouze o nějakého vtipálka.

Razer Valerie v aukci na serveru Taobao

FOTO: repro Taobao

Vysoká odměna nezabrala

Společnost Razer navíc neobdržela od žádného svědka ani relevantní informace, které by vedly k dopadení zlodějů. A to i přesto, že za ně nabízí odměnu ve výši 25 000 dolarů (bezmála 640 000 korun).

Vše tedy nasvědčuje tomu, že krádež na výstavišti nebyla vůbec nahodilá, ale že šlo o dobře promyšlenou akci. Dopadnout zloděje se totiž nepodařilo ani přesto, že prakticky každý kout na výstavišti monitorují kamery.

Výrobce dokonce hovoří o špionáži. „Průmyslovou špionáž bereme velmi vážně. Je to podvod, a pokud to bude souviset i s tímto případem krádeže, doporučujeme pachatelům, aby se seznámili s nemalými postihy, které jim za to hrozí,“ uvedli zástupci Razeru.

Razer Valerie

FOTO: archív výrobce

Co unikátní notebook uměl?

Že by se skutečně zajímala o novinky konkurence, není zas tak překvapivé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Valerie je totiž vůbec první notebook, který je vybaven hned třemi obrazovkami, které díky vysokému výkonu mohou sloužit klidně i k hraní her.

V jeho útrobách se totiž ukrývá procesor Intel Core i7 společně s grafickou kartou Nvidia GTX 1080. Kombinace těchto dvou komponent zajišťuje mimochodem nejen dostatek výkonu prakticky pro všechny nové hry, ale také podporu moderních systémů pro virtuální realitu.

Na první pohled jde o tuctový notebook.

FOTO: archív výrobce

Nejvíce uživatelů ale budou patrně zajímat použité obrazovky. Každá má úhlopříčku 17,3 palce a rozlišení 4K. Zajímavé jsou i konstrukčně – v základu totiž uživatel používá pouze jeden panel, a teprve když potřebuje další, jednoduše je vysune. Ve složeném stavu tak novinka bez nadsázky vypadá jako obyčejný notebook.

Žádné další parametry však výrobce zatím neprozradil. Razer Valerie je totiž v současnosti pouhý prototyp a vedení podniku zvažuje, zda tento stroj začít v letošním roce sériově vyrábět. Zájem na výstavišti v Las Vegas byl však tak ohromný, že uvedení na pulty obchodů je velmi pravděpodobné.

Razer Valerie

FOTO: archív výrobce