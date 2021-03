Internetový provoz v Česku loni stoupl o 40 procent

„Nárůst a trend je zřejmý. Rozhodně se však nedá říci, že by české sítě byly maximálně vytížené. To, co sledujeme, je, že již v dopoledních hodinách se provoz z dřívějších zhruba 620 Gbit/s zvýšil na zhruba 990 až 1100 Gbit/s, což dříve odpovídalo večerní špičce,” uvedl ředitel NIX.CZ Adam Golecký.