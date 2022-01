God of War je na PC dechberoucí

God of War není nutné představovat. Hráči v roli Ducha Sparty – Kratose, se mydlí s bohy a jinými mytickými potvorami. To, že čtvrtý, poslední díl upozadil brutalitu a zaměřil se na lidštější stránky Kratose jsme už psali v původní recenzi, kterou si můžete přečíst níž.

Hodně nás potěšila stabilita, protože například dříve zmíněná konverze Horizonu Zero Dawn měla při vydání velké problémy. Hra neustále padala na plochu a vývojářům to trvalo docela dlouho, než hru dostali do ideálního stavu. U God of War jsme tento neduh ani jednou nezažili, a to jsme se vydali ulovit i všechny Valkýry.