Šéf NÚKIB: Rizikem rychlé digitalizace je málo odborníků na kyberbezpečnost

Řehka soutěž ECSC označil za úžasnou iniciativu, která státu pomáhá řešit současné problémy s nedostatkem odborníků. Poukázal na to, že společnost se dramaticky rychle digitalizuje, což je podle něj dobře, přináší to ale rizika. Za zásadní problém považuje právě nedostatek lidí, kteří bezpečnosti kyberprostoru rozumějí. "Na bezpečném kyberprostoru jsme závislí," poznamenal.

Na vině přitom podle něj není nedostatek peněz, ale digitální negramotnost uživatelů a nedostatečné vzdělání IT správců. „Přibližně v 70 procentech případů se nejedná o to, že by organizace do zabezpečení nedostatečně investovala, ale o nedostatečné vzdělání správců sítí. Ti často nemají pocit, že jsou jejich technologie zastaralé, protože jiné neznají,“ vysvětlil.