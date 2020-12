Podvedeno bylo 230 000 lidí. Hacker si přišel na miliardy

Podezřelý, kterým je 34letý muž z Florencie uváděný pod iniciálami F.F., policii kontaktoval sám v únoru 2018. Oznámil hackerský útok a ztrátu obrovského množství měny Nano. To je málo obchodovaná kryptoměna uvedená na trh v roce 2015.

Ředitel italského národního centra pro kyberkriminalitu Ivano Gabrielli Reuters řekl, že když se policie začala případem zabývat, vyšlo najevo, že je do něj šéf firmy BitGrail zapleten. F.F. podle vyjádření policie mohl útokům, které následovaly po tom, co byl odhalen první, snadno zabránit, ale úmyslně to neudělal, což vedlo k odlivu měny Nano z účtů.