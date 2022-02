Česká televize se stala terčem masivního hackerského útoku

Dnes startuje olympiáda. A to je pravděpodobně i důvod, proč naše weby čelí vskutku masivnímu DDoS útoku. Děláme, co můžeme, ale prosíme o shovívavost.

„Jestli jste chtěli do HbbTV ČT nebo zkusit některou z našich mobilních aplikací, dnes na to bohužel není dobrý den. Kromě výpadku webů ČT nefungují ani aplikace. Snažíme se vše zprovoznit do zahájení ZOH, ale zatím to nemůžeme garantovat,“ konstatovali zástupci ČT.