mif, Novinky

Každý den jsou detekovány miliony útoků z různých koutů světa. Dokládá to žebříček zemí, který jednotlivé kybernetické nájezdy monitoruje. Podle něj bylo například jen tuto středu zachyceno více než 12 milionů útoků.

Vůbec nejhorší je situace v Mongolsku, kde bylo minulý měsíc virů zachyceno nejvíce. Do první pětky se dále dostaly Spojené státy americké, Filipíny, Austrálie a Indonésie. To nicméně není zas tak překvapivé, neboť tyto země se na předních pozicích žebříčku objevují pravidelně.

Česko stále patří mezi bezpečnější země



Co se týče České republiky, ta poskočila ze 125. místa v minulém měsíci na 116. To jinými slovy znamená, že zde počítačových útoků a virů přibylo. Čím výše jsou totiž země v žebříčku umístěny, tím horší bezpečnostní situace v daném státě panuje, alespoň tedy co se kybernetických hrozeb týče.

Přesto naše domovina patří v porovnání s ostatními státy v žebříčku spíše mezi ty bezpečnější země.

„Vůbec největší posun mezi nebezpečné země zaznamenaly Bahamy, které se posunuly o 56 míst na 52. pozici. Naopak Lichtenštejnsko se nejvýrazněji posunulo mezi bezpečnější země, když kleslo o 129 míst na 141. příčku,“ prohlásil Daniel Šafář, manažer našeho regionu ve společnosti Check Point.