ČTK

Bloomberg Businessweek s odvoláním na 17 nejmenovaných zdrojů ze zpravodajských služeb a firem uvedl, že čínští špioni umístili počítačové čipy do zařízení zhruba 30 společností, ale také mnoha amerických vládních agentur. To prý Pekingu umožnilo tajný přístup k vnitřním sítím. Mezi dotčenými společnostmi je podle zdrojů Bloombergu také Apple a Amazon, i když představitelé těchto firem to popřeli.

Dodavatelem serverových desek se škodlivými čipy byla podle zdrojů firma Super Micro Computer. Ta obsah zprávy také odmítla.

Zpráva nezmínila jména čínských technologických firem, které byly údajně do útoku zapojené. Akcie společnosti Lenovo přesto prudce klesly, protože investoři se obávají, že spotřebitelé a firmy by se mohli zdráhat kupovat čínské technologické zboží.

Společnost Lenovo vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že Super Micro není jejím dodavatelem a zdůraznila, že podniká rozsáhlé kroky, aby zajistila trvalou bezúhonnost svého dodavatelského řetězce. Analytici firmy Daiwa Research se ale obávají, že obavy z útoků hackerů by mohly mít na firmu značný dopad. Daiwa odhaduje, že Spojené státy se na příjmech Lenova podílejí více než pětinou.