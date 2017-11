„Společnost Intel vydala bezpečnostní doporučení ke zranitelnostem firmwaru produktů Management Engine (Intel ME) ve verzi 11.0/11.5/11.6/11.7/11.10/11.20, Server Platform Services (SPS) verze 4.0 a Trusted Execution Engine (Intel TXE) verze 3.0,“ sdělil Novinkám Pavel Bašta, bezpečnostní analytik CSIRT.CZ, který je provozován sdružením CZ.NIC.

Ten zároveň zdůraznil, že všechny tyto produkty obsahují bezpečnostní zranitelnosti firmwaru, které mohou být v krajním případě útočníkem zneužity k převzetí kontroly nad systémem. Na dálku si tak počítačoví piráti mohou s napadeným strojem dělat, co se jim zlíbí. Klidně i odcizit uživatelská data, nebo majitele sestav šmírovat při práci na PC.

V ohrožení jsou firmy i jednotlivci, neboť zmiňované nástroje jsou nedílnou součástí drtivé většiny moderních procesorů Intel. Riziko se tedy týká nejen firem, ale také jednotlivých uživatelů.

Záplaty jsou již na světě

Intel začal problém okamžitě řešit. „V reakci na problémy identifikované externími výzkumníky prověřila společnost Intel důkladně všechny své technologie. Bohužel jsme skutečně objevili slabé stránky zabezpečení, které by mohly ohrozit některé platformy,“ uvedli v prohlášení zástupci společnosti Intel.

Dále čipový gigant zveřejnil procesorové řady, kterých se problémy týkají. Jejich přehled naleznete v tabulce na konci článku.

Opravy vydal samotný Intel. Například společnosti Lenovo, Dell a HP nicméně informovaly, že záplaty nabízejí pro své zákazníky také prostřednictvím vlastních webových stránek. Majitelé dotčených platforem by tak neměli v žádném případě otálet a měli by co nejrychleji nainstalovat všechny aktualizace pro své počítače.

„Administrátorům systémů se doporučuje aktualizovat pomocí dostupné záplaty,“ uzavřel Bašta.