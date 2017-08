Ohrožena byla s největší pravděpodobností starší databáze z roku 2014. Část z ní obsahovala jednoduchá hesla, která neodpovídají současným bezpečnostním zásadám. Dotčená databáze byla zakódována již nepoužívaným způsobem, který útočníkovi umožnil jednodušší hesla prolomit.

"Od roku 2016 Mall.cz pro ukládání a šifrování zákaznických dat využívá jiný – bezpečnější způsob, který splňuje moderní bezpečnostní standardy a prolomení by u něj nemělo hrozit," uvedl mediální zástupce Mall.cz Jan Řezáč.

Společnost kontaktovala zákazníky, kterých se únik hesel mohl týkat, a oznámila jim, že jejich heslo z bezpečnostních důvodů smazala. Také jim sdělila postup, jak si zadat nové heslo. Mall.cz kvůli tomu posílil centrum zákaznické péče.

"Aktuálně pro naše zákazníky připravujeme aplikaci, která bude k dispozici na našich stránkách, na níž si budou moci ověřit, zda se problém týká právě jejich účtu," dodal Řezáč.

Jak má vypadat správné heslo?



Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako například „heslo”) nebo pouhou posloupností číslic.

Je důležité zdůraznit, že databáze může představovat pro uživatele potenciální riziko i po letech, a to i v případě, že si již změnili přístupové heslo. Celá řada lidí totiž používá stejné přihlašovací údaje k různým webovým službám. Pro počítačové piráty tedy není nic jednoduššího než hesla vyzkoušet i na jiných serverech.

V případě, že lidé používají totožná hesla jako k obchodu Mall.cz i na jiných webových službách, je vhodné je změnit samozřejmě i tam.