V arzenálu NSA – a nutno podotknout i dalších tajných služeb – se v internetové éře běžně objevují tzv. exploity, tedy speciální programy umožňující získat přístup na nejrůznější weby, služby, ale také pro nejrůznější dokumenty.

A právě podobných nástrojů, které z NSA unikly před týdnem, se zmocnili počítačoví piráti. Podle serveru The Hacker News je již několik hackerských organizací zneužívá k útokům.

V praxi mohou díky zmiňovaným exploitům útoky kyberzločinci vypadat následovně. Prostřednictvím jednoho škodlivého kódu by se útočníci dostali do administračního rozhraní nějakého sportovního areálu, který nabízí stažení rozpisu tréninků v textovém dokumentu formátu Word. Ten by pomocí dalšího exploitu infikovali tak, že by mohli sledovat v podstatě každého uživatele, který by tento soubor stáhnul z daného webu.

O tom, že je počítač infikován, by samozřejmě uživatel neměl ani ponětí. Dokument by se mu normálně otevřel, avšak spolu s ním by zároveň na pevný disk stáhnul i nezvaného návštěvníka – právě prostřednictvím něho by pak útočník získal přístup ke všem datům.

Přes 100 000 napadených počítačů

Podobným způsobem se podařilo za pouhý týden proniknout hackerům do několika tisíc počítačových systémů, jak upozornili bezpečnostní výzkumníci švýcarské bezpečnostní společnosti Binary Edge.

Těm se podařilo objevit již přes 100 000 počítačů, které byly napadeny různými hackerskými organizacemi pomocí nástrojů od NSA. Zda se útoky uskutečnily i v Česku, zatím není jasné.

Zpravidla jde o stroje běžící na operačním systému Windows. Jde však o starší systémy od Microsoftu, desítek se údajně hrozba netýká, upozornil server The Hacker News.

Převezmou kontrolu



Útoky se údajně týkaly systémů Windows XP, Windows Server 2003, Windows 7 a Windows 8. Je nicméně nutné zdůraznit, že majitelé sedmiček a osmiček by měli být proti útokům chráněni, pokud mají stažené všechny nejnovější aktualizace. Například pro Windows XP však již bezpečnostní updaty nevycházejí, uživatelé tak nemohou být chráněni.

Nad napadeným strojem mohou počítačoví piráti převzít zcela kontrolu. Stejně tak mohou přistupovat k datům uloženým na pevném disku, případně celý stroj zotročit a využívat k dalším útokům.