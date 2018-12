Facebook s partnery sdílel množství dat. I soukromé zprávy, napsal NYT

Nejméně do loňského roku poskytovala sociální síť Facebook více než 150 partnerům výrazně širší přístup k osobním informacím uživatelů, než jaký umožňovala obecně platná pravidla o ochraně soukromí. Napsal to v úterý americký deník The New York Times (NYT), který k tomuto závěru dospěl po prozkoumání stovek stránek interních dokumentů Facebooku