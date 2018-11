ČTK

Před Guterresem vystoupil před mnohatisícovým publikem v lisabonské Altice Areně mimo jiných i tvůrce World Wide Webu (www) Tim Berners-Lee, podle něhož se na jeho vynálezu "mnohé pokazilo".

"S webem jsme teď v bodě, kdy je to padesát na padesát. Vytvořili jsme společně něco úžasného, ale polovina světa stále není online a naše online svobody a práva jsou v ohrožení. Web pro nás tolik udělal a my se nyní musíme postavit za web," uvedl britský fyzik.

Obrovské přínosy internetu



Guterres v první polovině svého projevu shrnul "obrovské přínosy" internetu pro fungování dnešní společnosti včetně nejrůznějších institucí OSN. Poté přešel ke třem úkazům, které jej v souvislosti s novými technologiemi znepokojují: ztráta kontroly nad stroji, zneužívání internetu k útlaku či narušování soukromí a důsledky digitální revoluce pro uspořádání společnosti.

"Nečiníme dost, abychom byli na tuto výzvu připraveni," řekl generální tajemník OSN o sociálních dopadech poslední průmyslové revoluce. Podle něho jsou nutné masivní investice do vzdělávacích systémů, které by zajistily, aby na reformovaném pracovním trhu "zůstalo pozadu" co nejméně lidí. "Nejde teď o to učit se věci, ale učit se, jak se učit," prohlásil.

Guterres také vyzval k celosvětovému zákazu zbraní, které by byly schopny samy si nacházet cíle a bez přičinění člověka vzít lidský život. "Použití umělé inteligence jako zbraně je vážné nebezpečí... Stroje, které mají možnost a schopnost zabíjet lidi jsou nejen politicky neakceptovatelné, ale také morálně odpudivé a já mám za to, že by měly být zakázány mezinárodním právem," řekl šéf OSN.

Ochrana údajů a dezinformace



Web Summit v Lisabonu potrvá do čtvrtka. Na této konferenci, zaměřené na budoucnost technologického sektoru, promluví více než 1200 řečníků včetně členů Evropské komise (EK) nebo jednoho ze zakladatelů sítě Twitter Evana Williamse. Konference je také příležitostí pro začínající podniky setkat se s investory.

Mezi účastníky letošního ročníku je i česká eurokomisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věra Jourová, která se před zahajovacím večerem setkala i s generálním tajemníkem OSN. Hovořili spolu prý o "globálních aspektech ochrany údajů a dezinformací".