mif, Novinky

Společnost Google informovala o možném zavedení poplatků již minulý týden. Americký podnik se tak bude snažit kompenzovat výpadek příjmů související s nařízením Evropské komise ohledně porušování pravidel hospodářské soutěže.

Google má podle nařízení umožnit výrobcům používat i konkurenční verze operačního systému Android, což bude mít pochopitelně negativní dopad na kasu tohoto amerického podniku. A vyřešit to mají právě poplatky.

Doposud se však nevědělo, jak budou vysoké. Zjistit se to podařilo serveru The Verge, který upozornil, že se počítá se čtyřmi sazbami. Nejvíce mají být podle návrhu zpoplatněny prémiové smartphony, a to částkou 40 dolarů (900 Kč).

Platit se má i za tablety

Za pomalejší přístroje, které budou mít nižší rozlišení obrazovky, má v plánu Google účtovat 10 nebo 20 dolarů, tedy v přepočtu 225 a 450 korun. Samostatnou kategorii mají tvořit tablety s Androidem, u kterých bude poplatek také 20 dolarů (450 Kč).

Přestože jde o poplatky pro výrobce telefonů, je velmi pravděpodobné, že se minimálně zčásti mohou promítnout také do výsledné ceny smartphonů pro koncové uživatele.

Je však nutné zdůraznit, že v tuto chvíli není jasné, zda poplatky vůbec budou zavedeny a zda budou v takové výši, kterou uvedl server The Verge. Plán na zavedení licenčních poplatků je totiž součástí širšího souboru změn, které se chystá Google v Evropě udělat. Všemi se nyní zabývají pracovníci Evropské komise, kteří je buď přijmou, nebo budou připomínkovat.

Změny by nicméně podle plánu Googlu měli vstoupit v platnost už na konci října.

Google zneužívá dominantního postavení

Komise už v červnu dospěla k závěru, že Google zneužívá dominantního postavení svého operačního systému Android. Jedním z bodů, který komisi vadil, bylo nucení výrobců instalovat do telefonu společně s obchodem Google Play také vyhledávač Google Search a prohlížeč Chrome.

Komise kvůli tomu vyměřila americkému podniku rekordní pokutu 4,34 miliardy eur (112 miliard Kč). Google má navíc pouhé tři měsíce na to, aby zjednal nápravu, v opačném případě mu hrozí penále až pět procent průměrného denního obratu mateřské firmy Alphabet, a to každý den.