Facebook dostane novou posilu, pracovat pro něj bude bývalý britský vicepremiér Clegg

Bývalý britský vicepremiér Nick Clegg bude ředitelem týmu, který má ve společnosti Facebook na starosti globální záležitosti a komunikaci. Napsal to britský list Financial Times (FT), Clegg ani Facebook to zatím nepotvrdili. Liberální demokrat Clegg byl v letech 2010 až 2015 místopředsedou vlády premiéra Davida Camerona. Do loňských voleb byl poslancem britského parlamentu.