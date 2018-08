Facebook v Německu přispívá k násilí vůči přistěhovalcům, ukázala studie

Četnost útoků mířících na přistěhovalce je v Německu vyšší v místech, kde lidé intenzivněji používají Facebook. Zjistila to dvojice vědců z univerzity v britském Warwicku, která zkoumala okolnosti více než 3000 útoků proti uprchlíkům z posledních dvou let. Autoři studie nyní v reportáži deníku The New York Times (NYT) odhadují, že efekt Facebooku způsobil desetinu násilných incidentů vyvolaných nesnášenlivostí.