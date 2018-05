Konkurent navigačního systému Galileo opravdu vznikne. Británie vypíše tendry ještě letos

První tendry na satelitní navigační systém, který by konkuroval projektu EU Galileo, má Británie v úmyslu vypsat do konce letošního roku. Doufá přitom, že jejím partnerem v programu se stane Austrálie. Informuje o tom ekonomický list Financial Times (FT).