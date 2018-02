Obchod obě společnosti oficiálně potvrdily v polovině prosince. [celá zpráva]

Poté se však na EK obrátilo několik zemí s obavami, že by akvizice mohla mít negativní dopad na hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru. Pokud by se komise k tomuto názoru přiklonila, mohlo by to celý obchod zhatit.

Detaily akvizice zatím drží zástupci společnosti Apple pod pokličkou. Podle technologického serveru TechCrunch má nicméně celý obchod cenu 400 miliónů dolarů, tedy v přepočtu zhruba osm miliard korun.

Aplikace Shazam je pro uživatele nabízena zadarmo, dokáže prostřednictvím mikrofonu chytrého telefonu identifikovat hudbu hrající v okolí a uvést její přesný název. Nabídnut je v programu i odkaz na přehrání dané sklady on-line.

Americký počítačový gigant již dříve uvedl, že Shazam by byl vhodným doplňkem jeho služby Apple Music, která slouží ke streamování hudebních děl za měsíční úplatu. Aplikace by mohla uživatelům pomoci objevovat nové písničky.