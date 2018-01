Výrobci ukázali na akci desetitisíce novinek. Letošní ročník se točil především okolo chytrých technologií. Takto se v dohledné době nebudou označovat pouze telefony, ale také ledničky, pračky, a dokonce i sprchové hlavice. Prakticky všechna zařízení v domácnosti totiž budou schopna analyzovat denní aktivity.

Nejenže má uživatel o všem přehled pomocí svého smartphonu, ale zároveň může některé rutinní činnosti nechat automatizovat.

PC a notebooky

Nechyběly samozřejmě nové počítače a notebooky. Prim hrály především ultrabooky, které velmi často kromě kompaktních rozměrů a nízké hmotnosti sázely také na dotykové displeje.

Ani o počítačové tablety nebyla nouze, proti loňským generacím nabídnou především vyšší výkon, delší výdrž baterie a jemnější displej.

Vidět bylo na veletrhu i to, jak se transformuje trh s klasickými stolními počítači. Velké bedny, na které jsme zvyklí u pracovních stolů, prakticky vymizely. Výrobci se pochlubili novými all-in-one sestavami, které ukrývají všechny důležité součástky uvnitř monitoru. Nouze nebyla ani o miniaturní PC.

Virtuální realita a drony

Na své si na veletrhu přišli také hráči. Se speciálními helmami a brýlemi, které je lépe přenesou do děje jejich oblíbených titulů, se totiž doslova roztrhl pytel. K vidění byla také řada speciálních kamer, která umožní natáčet videa pro tyto systémy.

Své nezastupitelné místo měly na veletrhu také drony. Ty na výstavišti svištěly lidem okolo hlavy doslova na každém rohu. Pár společností se snažilo zaujmout také roboty.

HTC Vive Pro: virtuální realita s prémiovým zvukem

Společnost HTC se pochlubila novou virtuální helmou Vive Pro. Ta proti svému předchůdci nabízí především vyšší rozlišení, je vybavena OLED displeji s celkovým rozlišením 2880x1600 pixelů. Rozlišení se tak zvýšilo o více než 70 %, což je v praxi rozhodně znát. Patrně nejvíce při čtení textů ve virtuálním světě.

Video

HTC Vive Pro

Zdroj: archív výrobce

Není žádným tajemstvím, že intenzitu zážitku z virtuální reality výrazně ovlivňují i sluchové vjemy. Proto je Vive Pro opatřena integrovanými sluchátky s vysokým výkonem a vestavěným zesilovačem. Nový je také systém uchycení headsetu na hlavě uživatele.

Nabízí lepší rozložení hmotnosti, snadné nastavení velikosti pomocí kruhového dotahování a celkově zvýšený komfort – alespoň v porovnání s předchůdcem.

Mezi další vylepšení patří také dva mikrofony s aktivním potlačením okolního hluku a duální kamera umožňující pohled do reálného světa. Ta je navíc k dispozici i vývojářům, kteří ji mohou využít k rozšíření svého obsahu.

Dostupnost: Kdy přesně se objeví na pultech obchodů a za jakou cenu, není zatím jasné. Volitelně nicméně půjde dokoupit adaptér pro bezdrátový provoz.

Nvidia BFGD: budoucnost hraní

Společnost Nvidia ukázala, jak si představuje budoucnost hraní. Místo více displejů budou hráči využívat jednu obří obrazovku, jejíž součástí bude integrovaná televizní konzole.

S tímto konceptem přijde na trh hned několik výrobců. Po technické stránce budou nicméně nové stroje shodné, nabídnou 65palcovou úhlopříčku (165 cm), 4K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Právě poslední zmiňovaný parametr je pro hraní her velmi důležitý, neboť zajišťuje hraní bez sekání.

Nový velkoformátový herní displej od HP

FOTO: archív výrobce

Nový velkoformátový herní displej od Aceru

FOTO: archív výrobce

Nové velkoformátové herní displeje navíc zvládají zpracovávat také HDR obraz (High Dynamic Range), který bývá často lákadlem prémiových televizorů. Ty dokážou pracovat s vysokým kontrastem a maximálním jasem, nečiní jim tedy problém zobrazit graficky náročné scény, ve kterých se prolíná velmi světlé a velmi tmavé pozadí. A to umí novinky postavené na základech od Nvidie.

Pro hraní her je možné připojit k velkému panelu samozřejmě počítač nebo nějakou konzoli. Zajímavé je nicméně to, že herní systém je integrován přímo v samotném zařízení. Původně samostatnou herní konzoli Nvidia Shield TV se totiž podařilo přesunout přímo do útrob obrazovky.

Dostupnost: Kdy se nové herní displeje objeví v obchodech, není v tuto chvíli jasné. Již nyní je však zřejmé, že se nové obrazovky objeví v nabídce Aceru, HP či Asusu.

HiMirror Mini: kouzelné zrcadlo

HiMirror se věnuje výrobě chytrých zrcadel už od loňského roku. Prvotina této společnosti však vypadala tak trochu jako tablet, nad kterým se navíc tyčila nepříliš vzhledná kulatá kamera – výrobce tento model stále nabízí a ani na veletrhu tak logicky nechyběl.

Základní model chytrého zrcadla HiMirror

FOTO: archív výrobce

HiMirror Mini

FOTO: archív výrobce

Novinka zvaná HiMirror Mini se však pyšní kovovým podstavcem a opravdu daleko více připomíná skutečné zrcadlo, byť základem je stále 10,1palcový LCD displej. I přes redukci rozměrů toho novinka umí poměrně hodně, v podstatě totéž, co větší bratříček. Pomocí zabudované kamery dokáže provést detailní analýzu pokožky v reálném čase.

Na základě získaných dat pak uživateli doporučí vhodné kosmetické přípravky. Úplně nové rozměry navíc dostává kouzelné zrcadlo na americkém trhu, kde dokáže pracovat s virtuální asistentkou Alexa a například i objednávat vhodné kosmetické přípravky z Amazonu pomocí hlasových příkazů.

Dostupnost: V první vlně počítá výrobce s dostupností výhradně na půdě USA, a to během léta letošního roku. Předběžná prodejní cena byla stanovena na 249 USD (cca 5000 korun).

LG 65“ TV roll: první rolovací televizor

Novinka od společnosti LG vypadá skutečně futuristicky. Na první pohled si sice většina uživatelů může myslet, že jde o obyčejnou obrazovku s úhlopříčkou 65 palců (150 cm), výjimečnost pak odhalíte ve chvíli, kdy přístroj vypnete. OLED panel je totiž ohybný a dokáže se automaticky srolovat do svého podstavce.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: LG představuje rolovací televizi

Zdroj: Reuters

Podobně, jako kdybyste zatočili list papíru. Díky tomu se na obrazovku zbytečně nepráší ve chvíli, kdy ji nepoužíváte. Unikátní technologie má i další přednosti. Obrazovku je možné rozvinout v různých poměrech stran – buď 21:9, nebo 16:9. Díky tomu se při sledování různých filmů nemusí divák obtěžovat s černými pruhy podél spodní a vrchní strany, které jsou jinak pro běžné TV typické.

Nejrůznější rolovací a skládací elektronika byla jedním z hlavních hitů letošního veletrhu CES. Televizor od LG si nicméně právem vysloužil největší pozornost.

Dostupnost: Další parametry novinky LG zatím tají, stejně jako případnou pořizovací cenu a dostupnost na trhu. Sluší se nicméně připomenout, že podnik vyrábí obrazovky pro celou řadu dalších velkých společností. Je tedy více než pravděpodobné, že tento koncept rolovacích televizorů se ukáže na pultech obchodů pod úplně jinou značkou.

Lenovo Miix 630: hybrid s rekordní výdrží

Miix 630 od společnosti Lenovo je plnokrevný hybrid, který sází na podobné součástky jako chytré telefony. Přestože ho pohání operační systém Windows 10S, staví na mobilním čipsetu Snapdragon 835. Tím jsou už od loňského roku vybaveny ty nejvýkonnější tablety a chytré telefony na světě.

Video

Lenovo Miix 630

Zdroj: archív výrobce

Nedílnou součástí zařízení je odpojitelná klávesnice a speciální stylus, se kterým je možné psát na displej podobně jako propiskou na kus papíru. Když klávesnici nepotřebujete, jednoduše ji necháte doma a budete používat pouze tabletovou část.

Dotyková obrazovka má úhlopříčku 12,3 palce a rozlišení Full HD. Na cestách tedy tento stroj rozhodně nebude přítěží, naopak se pyšní kompaktními rozměry 293 x 210 x 15,6 mm a hmotností 1,33 kg.

Na cestách přijde jistě vhod také zabudovaný 4G LTE modem, který je možné využít pro připojení k internetu. Samozřejmě nechybí ani bezdrátový adaptér wi-fi. Patrně největším tahákem je ale výdrž baterie, na jedno nabití by se měl stroj obejít bez nabíječky po dobu až 20 hodin.