Toshiba oznámila, že za první tři čtvrtletí finančního roku, který končí 31. března, vykázala provozní ztrátu 576,3 miliardy jenů (131 miliard Kč). Firma se dostala na pokraj finančního kolapsu v důsledku ztrát americké divize Westinghouse Electric. Ta koncem března vyhlásila bankrot a požádala ve Spojených státech o ochranu před věřiteli, aby se pokusila o restrukturalizaci.

Čistá ztráta Toshiby v období od dubna do prosince 2016 dosáhla 532,5 miliardy jenů. Firma navíc předpokládá, že v celém finančním roce se čistá ztráta kvůli problematickým jaderným aktivitám vyšplhá až na 1,01 biliónu jenů (zhruba 230 miliard Kč).

Westinghouse se potýká s obrovskými náklady kvůli překročení rozpočtu dvou jaderných projektů v USA. Auditoři navíc zpochybnili způsob, jakým Westinghouse před časem zaúčtoval převzetí společnosti Chicago Bridge & Iron (CB&I).

„Bez jasných vyhlídek na souhlas auditorů jsme již déle nemohli působit potíže a obavy investorům, proto jsme se rozhodli pro tento velmi neobvyklý způsob zveřejnění výsledků," uvedl šéf Toshiby Satoši Cunakawa.

Stažení akcií by prohloubilo krizi podniku

Tokijská burza v poslední době zvažuje, zda by neměla nařídit stažení akcií Toshiby z obchodování. Zveřejnění nezauditovaných hospodářských výsledků by firmě v tomto směru mohlo přitížit.

Cunakawa ale vyjádřil naději, že Toshiba na burze zůstane. Stažení akcií by prohloubilo krizi podniku, protože by zvýšilo jeho finanční náklady a vystavilo by ho žalobám ze strany nespokojených akcionářů.

Toshiba převzala Westinghouse s velkou slávou v roce 2006 a z jaderné energie pak učinila významnou část svého podnikání. V březnu 2011 ale přišla jaderná katastrofa v japonské elektrárně Fukušima. Jedním z jejích důsledků byl růst nákladů v této sféře kvůli zvýšeným nárokům na bezpečnost.