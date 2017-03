Naši republiku reprezentuje tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, který do finále vede Martin Saska. S jeho pomocí studenti vytvořili inteligentní bezpilotní helikoptéru – dron.

Ten se bude měřit se světovou konkurencí ve dvou různých disciplínách, z nich každá má ověřit schopnosti inteligence celého systému. „V první úloze bude mít helikoptéra za cíl plně autonomně přistát na rychle jedoucím autě,“ uvedl Saska.

Dron vyrobený českými studenty.

FOTO: FEL ČVUT

„Ve druhém úkole bude roj helikoptér zcela samostatně vyhledávat pohybující se předměty v prostředí a spolupracovat na jejich sběru pomocí automatického magnetického lapače. Tyto robotické scénáře jsou motivovány úlohou autonomního doručování a sběru zásilek z internetových obchodů a humanitární a medicínské pomoci v obtížně dostupných oblastech,“ doplnil vedoucí českého týmu.

Češi budou soupeřit s dalšími týmy, které se probojovaly až do finále. Mezi nimi nechybí světoznámé univerzity, jako jsou Carnegie Mellon, ETH Zürich, Georgia Institute of Technology nebo University of Tokyo.

Studenti již trénují



Vítěz bude pochopitelně jen jeden a ten získá pro svou univerzitu finanční odměnu ve výši 26 miliónů korun.

Studenti jsou v hlavním městě Spojených arabských emirátů již poslední týden. Všechny systémy testují v tamních podmínkách. „Bude pro nás velice zajímavé testovat drony v jiných klimatických a světelných podmínkách,“ uzavřel Saska.

Finále se uskuteční ve dnech 16. a 17. března v Abú Zabí.