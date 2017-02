Láska za 19 000 korun. Policisté varují před podvody na seznamkách

Na pozoru by se měli mít lidé hledající lásku na internetu. Ukazuje to nedávný případ, kdy žena poslala do USA 750 amerických dolarů (zhruba 19 000 Kč) muži, který o sobě tvrdil, že je vdovec. Peníze mu měly zajistit přepravu zavazadel z jeho vojenské mise. Když ale žena finanční prostředky poslala, přestal komunikovat.