Mezi nejčastější podvody na síti patří v posledních dnech zavirovaná elektronická přání. Ta se šíří především prostřednictvím nevyžádané pošty. Výjimkou ale nejsou ani případy, kdy se takovéto zprávy objevovaly na sociálních sítích nebo v chatovacích programech.

Přijít mohou klidně od přátel, kterým se již nezvaný návštěvník zabydlel v počítači a nemají o tom ani potuchy.

Hrozba zavirovaných elektronických přání je stále aktuální. Lidé si totiž přejí nejen k Vánocům, ale také vše nejlepší do nového roku.

Snaží se vylákat hotovost, stejně jako citlivé údaje.

Podvodníci využívají i toho, že obchodníci ještě před koncem roku rozjedou výprodeje. Škodlivými kódy jsou zamořeny také nejrůznější nabídky na výhodné nákupy v podvodných internetových obchodech.

Do počítače kybernetickým zlodějům lidé otevřou cestu ve chvíli, kdy se nechají zlákat atraktivní cenou a kliknou na nějaký odkaz. Od uživatelů se snaží touto cestou kyberzločinci vylákat hotovost, stejně jako jejich citlivé údaje.

Většinu podobných útoků je možné na první pohled rozeznat podle špatné češtiny.

Připraven celý rok

Na útoky počítačových pirátů je vhodné být připraven celý rok. Lidé totiž na pevných discích uchovávají stále více citlivých informací. Vedle osobních fotografií také kopie občanských a řidičských průkazů, nejrůznějších smluv a samozřejmě i hesla k online účtům, a to zpravidla i včetně internetového bankovnictví.

Když se kybernetický nájezdník k takovým citlivým datům dostane, je to pro něj jako objevit poklad, na černém trhu totiž všechna data prodá za nemalé sumy. K průnikům jsou využívány viry a trojské koně.

Odhalit takové smetí pomáhají programy, z nichž každý se specializuje na něco jiného. Některé si dovedou poradit s trojskými koni či spywarem a další zase detekují takzvané keyloggery (program zaznamenávající stisk každé klávesy).

Na PC by měl být nainstalován vždy jen jeden bezpečnostní program svého druhu. Dva antiviry na disku dokážou udělat pěknou neplechu. To samé platí také o firewallech i antispywarech. Vhodné je také pravidelně sledovat statistiky antivirových společností o nejrozšířenějších hrozbách. Tak je možné poznat, na co si dávat pozor.