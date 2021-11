Tanec s mrtvými skláři. Z vesnice zbyla jen kaplička

„V kostele jsem kněz, mimo kostel jsem muž jako každý jiný!“ To bylo páně Březinovo krédo. „Měl rád pivo, fandil fotbalu, chodil s chlapy hrát do hospody mariáš a šňupal. Ani při mši to nevydržel bez tabáku. Při kázání se třeba otočil zády k věřícím, šňupnul si z ozdobné skleněné flaštičky, kterou měl schovanou v dlouhém rukávu kněžského roucha, kýchl, utřel nos a pokračoval v řeči. Však také dostal jednou na památku bryndáček, kde byl nápis: Šňupeček a pivíčko podporuje zdravíčko,“ vypráví Emil Kintzl.

„Tvrdí se, že se svou hospodyní, rodačkou ze Šebířova, a jejími rodiči jezdil jednou ročně do lázní a lázeňské výlohy platil,“ napsal Kintzlovi v roce 2013 Jiří Dobeš z Kamberka. „Se svou první hospodyní měl dva syny, s druhou, Julií Alferi z Rejštejna, ještě dceru Annu. O všechny děti se prostřednictvím pěstounů staral až do dospělosti. A vůbec se za to nestyděl, věděl, že se to do Vatikánu nedonese,“ upřesňuje Emil Kintzl.