Číhošťský zázrak komunisty popudil. Farář Josef Toufar zaplatil záhadu životem

Státní bezpečnost zpočátku zvěstem o události nevěnovala pozornost, to se však s rostoucím zájmem veřejnosti změnilo.

Komunistická moc označila "zázrak" za podvod, který měl být součástí protistátního spiknutí katolické církve. Toufar byl obviněn, že zázrak zinscenoval, večer 28. ledna byl zatčen a dopraven do Valdic. Případ byl svěřen vyšetřovateli Ladislavu Máchovi, který byl mezi kolegy „proslavený” brutálními postupy.

Při výslechu Toufar odmítl obvinění, že by křížem pohyboval pomocí technického zařízení. To mělo ovšem za následek kruté mučení: nechali faráře vyhladovět, působili na něj psychicky a na řadu přišla i fyzická brutalita. Pracovníci StB ho dlouhé hodiny surově mlátili - na bezbranném Toufarovi se jich střídalo rovnou několik, přesto kněz násilí řadu týdnů odolával.

V noci z 23. na 24. února 1950 byl Josef Toufar ve značně zbědovaném stavu, způsobeném Máchovými vyšetřovacími metodami, dopraven do Číhoště, aby se účastnil „rekonstrukce“. Akce byla filmována a získaný materiál měl posloužit k propagandistickému filmu Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení, který byl na počátku 50. let promítán v kinech v tehdejším Československu za účelem zdiskreditovat nejen Toufara, ale i celou katolickou církev.

Josef Toufar byl kvůli rekonstrukci události dopraven ve zbědovaném stavu z věznice do Číhoště.

Toufar byl navzdory svému stavu odvezen téže noci zpět do Valdic. 25. února byl převezen do státního sanatoria v Legerově ulici v Praze, kde večer postoupil operaci kvůli zánětu pobřišnice vzniklého v důsledku prasklého žaludečního vředu. Několik hodin po zákroku ve věku 47 let umírá.