Virus mění svět zaměstnaneckých výhod

Mezi benefity, o které mají uchazeči o práci největší zájem, letos vede flexibilní pracovní doba spolu s prémiemi či jinými finančními bonusy, pět a více týdnů dovolené a v případě dělnických pozic i firemní stravenky. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

„Přestože se zaměstnavatelé v uplynulých letech snažili nabídku benefitů co nejvíce přizpůsobit preferencím svých zaměstnanců, stále zeje poměrně velká propast mezi tím, co firmy poskytují, a tím, o co mají zaměstnanci skutečný zájem,“ vysvětlila Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment.