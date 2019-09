Startují poslední kotlíkové dotace

Vlastníci starých kotlů na tuhá paliva první a druhé emisní třídy by tak neměli s jeho výměnou a případnou žádostí o dotaci příliš otálet. Zanedlouho takové kotle totiž nebude možné provozovat, navíc zájem o kotlíkové dotace byl i v minulosti poměrně velký.

„Podle našich odhadů je v ČR více než 300 000 starých a normám nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. Jejich výměna za ekologičtější tepelný zdroj – třeba kotel na zemní plyn nebo propan – by pomohla výrazně zlepšit ovzduší v mnoha městech i obcích,“ sdělil Právu předseda České asociace LPG Ivan Indráček.

Dotace jsou určeny pro rodinné domy a fyzické osoby a jejich rozdělování je plně v kompetenci jednotlivých krajských úřadů. Výše podpory může činit až 80 procent uznatelných nákladů v maximální výši 120 000 korun. Do uznatelných nákladů lze přitom zahrnout nejen cenu nového kotle, ale také výdaje za rozvody a instalaci.

Staré kotle na tuhá paliva první a druhé emisní třídy bude možné používat už jen do září roku 2022. Poté již bude jejich provoz zakázán s hrozbou pokut až do výše 50 000 korun.

Dotace sice ve své současné podobě letos končí, ale státní podporu modernizace vytápění v domácnostech převezme aktualizovaný dotační program Nová zelená úsporám. K dotaci na nový kotel by se proto měl dostat každý, kdo o ni na podzim požádá. Nově by měly s financováním výměny kotlů pomáhat i půjčky, které mohou obce, jež se do programu zapojí, zájemcům poskytovat.