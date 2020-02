Krize přijde, míní většina Čechů. Budou šetřit a přestanou utrácet v restauracích

Průzkum agentury NMS Market Research pro Raiffeisen stavební spořitelnu (RSTS) ukázal, že Češi s příchodem ekonomické krize počítají, do pěti let ji očekávají tři lidé z pěti.

Češi se nejčastěji shodli na tom, že jako první by omezili své výdaje v restauracích, kavárnách a při nakupování, v průzkumu to zmínily více než dvě pětiny oslovených. Pětina by ušetřila na cestování, každý osmý by se vzdal společenského života.