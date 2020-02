Češi stále častěji sepisují závěti u notářů

Poté, co s vámi notář vaši závěť sepíše a vy ji podepíšete, dojde k jejímu zapsání do centrální evidence. Závěť se stane součástí dědického řízení a nehrozí, že by se mohla ztratit či že by mohlo dojít k jejímu opominutí. V centrální evidenci ji v případě potřeby může dohledat kterýkoli ze 441 notářů působících v České republice, který má jako soudní komisař řízení na starost.