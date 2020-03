Banky se připravují na odklad splátek hypoték a půjček

Prakticky všechny tuzemské banky svým klientům odklad splátek umožňují i za normálních okolností. Každý případ řeší individuálně s přihlédnutím k aktuální situaci daného klienta, ten ale musí počítat s tím, že se to promítne do jeho platební historie v registru dlužníků. V souvislosti s rozhodnutím ČBA by však měl být nyní odklad splátek bez takových záznamů.