Barbora Buřínská, Novinky, Právo

V mnohých českých rodinách už tzv. stříhají metr a těší se na prázdniny a dovolené. Do vypuknutí hlavní dovolenkové sezony zbývají už jen dny. A jak ukazují aktuální průzkumy, minimálně polovina Čechů bude své zasloužené volno trávit i v zahraničí.

Mezi nejoblíbenější destinace patří tradičně Chorvatsko, Itálie, Rakousko či třeba Slovensko. Jsou to země, do kterých je možné během několika hodin dojet tzv. po vlastní ose autem. To je podle dostupných údajů i nejčastěji používaným dopravním prostředkem, které lidé při cestách do zahraničí volí.

ČTĚTE TAKÉ

Češi míří na dovolenou nejčastěji autem. Někteří jedou až k moři na jeden zátah

Ovšem, aby se vaše dovolená nepokazila hned v začátcích, je třeba se na ni a především pak na cestu pečlivě připravit. Dlouhá jízda autem představuje poměrně silnou fyzickou zátěž, zejména pro řidiče, a od únavy či chvilkové nepozornosti je jen krůček k dopravní nehodě. Podle statistik Ministerstva zahraničních věcí sice počet dopravních nehod, které se českým řidičům stanou v zahraničí, klesá – v roce 2018 se jich odehrálo 95, o rok dříve 125 –, přesto se při dlouhé cestě autem vždy vyplatí zvýšená obezřetnost.

Připravte auto na dlouhou cestu

Vzhledem k tomu, že budete během své dovolené zcela závislí na svém autě, je nanejvýš nutné připravit ho na dlouhou cestu a důkladně tak zkontrolovat jeho technický stav. Nic nezkazíte, pokud ho necháte odborně prohlédnout v autoservisu.

Odborníci také doporučují nastudovat si požadavky na povinnou výbavu auta dle své destinace. Předpisy některých zemí totiž k povinné výbavě, která platí v Česku, vyžadují i něco navíc, například reflexní vesty pro všechny členy posádky, tažné lano nebo hasicí přístroj. Seznamte se i s dopravními předpisy dané země. Zjistěte si i výši poplatků za použití dálnic či mýtné, povolené rychlosti na různých druzích komunikací a také různá další nařízení.

„Nejčastějším prohřeškem českých řidičů v zahraničí je nedodržování rychlosti. Důležité je také nezapomenout si zjistit rozdíly v předpisech jednotlivých zemí, přičemž samostatnou kapitolu zde představuje povinná výbava vozidla,“ upozornil Libor Budina z Autoklubu České republiky.

Před cestou si zkontrolujte i veškeré doklady, které je třeba mít s sebou, především pak jejich platnost, abyste těsně před odjezdem nezjistili, že máte propadlý řidičák, občanku či cestovní pas. Kromě těchto dokladů budete do zahraničí potřebovat i malý technický průkaz a zelenou kartu, tedy potvrzení o platném povinném ručení. U toho si opatřete kopii a vezměte si ji s sebou, policie v zahraničí si totiž při nehodě často originál zelené karty bere k sobě. Starší řidiči nad 60 let by též měli mít vyřízen doklad o zdravotní způsobilosti.

Pojištění je základ

Uzavření cestovního pojištění je naprosto nezbytné, což si naštěstí uvědomuje čím dál více lidí. Ovšem cestujete-li autem, je dobré připlatit si i havarijní pojištění, které mnohé pojišťovny nabízejí i na časově omezenou dobu. Někteří řidiči se totiž mylně domnívají, že jim stačí mít sjednáno jen povinné ručení.

„Je potřeba dobře rozlišovat, k čemu které pojištění slouží. Povinné ručení chrání klienta před hrazením nákladů za škodu, kterou způsobí. Pokud by neměl toto pojištění, nejen že se vystavuje pokutě, ale hlavně by musel platit náklady ze svého. I když má povinné ručení nálepku ‚povinného‘ pojištění, je důležité i pro samotného klienta, protože jej chrání před velkými náklady. Z povinného ručení se ovšem platí jen škody na cizím majetku, nikoliv na autě klienta. Na pokrytí škod na vlastním autě slouží právě havarijní pojištění,“ vysvětlil Michal Kozub z pojišťovny Direct. Jak dále upozornil, opravy vozidel jsou v zahraničí výrazně dražší než u nás.

ČTĚTE TAKÉ

Pojištění auta si můžete sjednat třeba jen na léto

V případě povinného ručení odborníci také doporučují uvažovat při cestě do zahraničí o navýšení finančních limitů pro různé pojistné situace.

Asistenční služba je nezbytná

Součástí cestovního pojištění, povinného ručení a havarijního pojištění jsou i služby asistenční společnosti. Jejich rozsah se však u jednotlivých pojistitelů může lišit. Ne každé pojištění pokrývá například odtah vozidla z cizí země, což přitom může vyjít na desítky tisíc korun. Vyplatí se proto jejich rozsah ještě před cestou prostudovat a případně si připlatit za širší asistenční služby.

Kolik stojí v průměru odtah vozidla z vybraných zemí EU Slovensko 25 000 Kč Rakousko 25 500 Kč Německo 31 000 Kč Francie 69 500 Kč Itálie 75 000 Kč Zdroj: ČSOB Pojišťovna

Některé pojišťovny vycházejí svým klientům vstříc a vylepšují cestovní pojištění o možnost sjednání automobilové asistence na cestách po Evropě. S novou nabídkou přišla například Slavia pojišťovna, která u cestovního pojištění nabízí od června kromě běžné zdravotní asistence zajišťované společností Global Assistance i technické asistenční služby.

„Pokud vyrazíte na cesty vlastním vozem, nemusíte se obávat, že v případě technické závady máte vy i rodina po dovolené. Pokud je vaše vozidlo neopravitelné v místním servisu v rozumném čase, postaráme se o přistavení náhradního vozu, kterým můžete v cestě pokračovat,“ uvedl Jan Vlček ze Slavia pojišťovny. Asistenční služba přitom mezitím vyřeší odtah klientova nepojízdného vozidla zpět do ČR.

ČTĚTE TAKÉ

Co dělat při nehodě v zahraničí

Také pojišťovna Allianz nově klientům, kteří si sjednají cestovní pojištění nabízí možnost sjednání automobilové asistence. Ta jim zajistí náhradní vozidlo při poruše, pokud nebude oprava možná do osmi hodin od vyžádání asistence, asistenci a odtah porouchaného vozidla do servisu, včetně odvozu posádky z místa nehody do 25 kilometrů, repatriaci vozidla v případě nemožnosti opravy do tři dnů a náklady na dopravení posádky do místa bydliště (do 750 kilometrů vlakem či autobusem 1. třídy, nad 750 kilometrů pak letecky).

Pomoc asistenčních služeb v zahraničí ročně využívají desítky až stovky tisíc klientů. Například v loňském roce volali klienti pojišťovny Kooperativy asistenci nejčastěji k poruše vozidla, tyto zásahy pak představovaly téměř 80 procent výjezdů. Asistenční služba také řešila téměř pět tisíc odtahů nepojízdných vozidel ze zahraničí.

„Klientům v pojištění motorových vozidel pomůžeme nejen u nehody, poruchy, ale také v případě, že například potřebují vyprostit z příkopu či natankují špatné palivo. Naše asistenční služba má první zkušenosti i se zásahy u elektrických vozidel,“ doplnil Jiří Cita, ředitel Centra Likvidace pojistných událostí v pojišťovně Kooperativa.