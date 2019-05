bab, Novinky

„Více než polovina Čechů chce po dosažení důchodového věku přestat pracovat na plný úvazek. Mají celou řadu snů a přání, která si chtějí v důchodu splnit. Těší se, že už budou dělat jen to, co je baví – jezdit na výlety, užívat si vnoučata a odpočívat dle potřeby. To ale něco stojí,“ uvedl Milan Tomášek ze společnosti NN Penzijní společnost, která se v aktuálním průzkumu zaměřila na spoření Čechů na stáří.

S tím, že by jim důchod vyplácený státem stačil jak na pokrytí jejich základních potřeb, tak i na financování různých radostí, které by si v důchodu chtěli užívat, počítá jen desetina Čechů. Další dvě pětiny si myslí, že jim starobní penze pokryje jen základní potřeby, třetina nepočítá ani s tím.

Do důchodu aspoň s 1,6 milionu

Ideální důchod, se kterým by si Češi podle průzkumu dokázali splnit všechna přání v penzi, by musel dosahovat 21 755 korun. Od státu přitom lidé reálně počítají v průměru s 13 078 korunami na měsíc, což je téměř o devět tisíc korun méně.

„Češi nejčastěji věří, že půjdou do důchodu v 65 letech a podle statistik mají dnes šanci dožít se přes 80 let. Celkově by tak pro penzi podle svých představ potřebovali našetřit téměř 1,6 milionu korun,“ vypočítal Tomášek.

Průzkum však ukázal, že přání a představy jsou jedna věc a skutky věc druhá. Lidé by si rádi na penzi spořili v průměru už od 32 let, avšak ve skutečnosti, jak podle Tomáška naznačují data z trhu, je průměrný věk člověka spořícího na stáří v penzijních společnostech více než 47 let. Naspořeno má zhruba 100 tisíc korun.

Průměrná částka, kterou si lidé podle průzkumu na penzi jakoukoliv formou spoří, dosahuje částky 700 korun měsíčně. Nejčastěji lidé při zajištění na stáří věří penzijním fondům. Investic do akcií nebo podílových fondů pro zajištění na stáří využívá zhruba každý sedmý až osmý Čech, zatímco každý devátý věří investicím do nemovitostí a stejný počet lidí počítá s finanční podporou od dětí.

„Finančně Češi myslí na stáří velmi málo a hodně pozdě. Ve výsledku si tak na rok vysněné penze našetří průměrný Čech za 10 let spoření. Na desetiletou spokojenou penzi by takto museli šetřit 100 let,“ upozornil Tomášek.

Ideální je spořit tři tisíce měsíčně

Odborníci pochopitelně doporučují začít se spořením na stáří už s první výplatou. Není zároveň třeba dávat stranou hned vysoké částky. Nicméně v každém případě se vyplatí ukládat alespoň 300 korun, kdy už dosáhnete na státní podporu ve výši 90 korun měsíčně.

Maximální státní měsíční příspěvek ve výši 230 korun dostane člověk spořící alespoň 1000 korun. Nejvýhodnější je však ukládat tři tisíce korun a využít tak maximální státní příspěvek ve výši 2760 korun ročně a zároveň uplatnit slevu na dani z příjmu ve výši 24 tisíc korun ročně.

Výše státního příspěvku pro měsíční úložky na penzi (v Kč)

Měsíční úložka

Výše měsíčního státního příspěvku

Měsíční úložka Výše měsíčního státního příspěvku 100 0

600 150

200

0

700 170

300 90

800 190

400 110

900 210

500 130

1000 a více 230

„Navíc dnes často přispívá na penzi i zaměstnavatel a tyto příspěvky jsou až do výše 50 tisíc korun za rok osvobozeny od daně,“ doplnil Tomášek.