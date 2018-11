Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Někteří lidé se ohánějí tím, že televizi doma sice mají, ale nezapnou ji, jak je rok dlouhý, proč by tedy měli za její užívání platit? V takovém případě jsou ale na omylu, pro vznik povinnosti odvádět koncesionářské poplatky není podstatné, zda rádio či televizi skutečně využíváte.

„I kdyby vám televizor sloužil jen jako polička pro suvenýry z dovolené, je-li technicky způsobilý k reprodukci televizního vysílání, musíte za něj odvádět poplatek. Rozhodující je to, zda jej vlastníte nebo máte alespoň jeden měsíc k dispozici,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Česká televize oslovuje dopisem neplatiče koncesionářských poplatků

FOTO: Novinky

Povinnosti platit koncesionářské poplatky nebudete zproštěni ani v případě, že bydlíte v pronájmu a vlastníkem televize je majitel bytu.

Jeden poplatek i za více přijímačů



Přihlásit se k placení poplatků musíte do 15 dnů ode dne, kdy vám povinnost hradit je vznikla - například jste se přestěhovali, nebo jste si přijímač do domácnosti, kde dosud nebyl, pořídili.

Rozhodující pro platbu koncesionářských poplatků je to, zda televizní či rozhlasový přijímač vlastníte nebo je máte alespoň jeden měsíc k dispozici Lukáš Zelený, dTest

Pokud budete poplatky hradit přímo veřejnoprávnímu médiu, přihlaste se k jeho platbě na stránkách České televize či Českého rozhlasu. Další možností je platba přes SIPO, v tomto případě využijte služeb České pošty.

V současné době je měsíční výše poplatku za rozhlasový přijímač 45 korun, v případě televize je to 135 korun. Pokud máte doma více televizních či rozhlasových přijímačů, poplatek odvádíte vždy jen jeden. Totéž platí i v případě, že máte televizi či rádio i na chatě nebo chalupě.

Kdo poplatek hradit nemusí

Pochopitelně jsou i lidé, kteří koncesionářské poplatky hradit nemusí. Této povinnosti jsou zproštěny například osoby postižené trvalou slepotou nebo hluchotou či osoby s nízkými příjmy. Tedy ti, jejichž čistý příjem za uplynulé čtvrtletí nepřesahuje 2,15násobek životního minima.

Od koncesionářských poplatků budete osvobozeni i v případě, že televizní ani rozhlasový přijímač skutečně nevlastníte a ani jinak ho nemáte k dispozici.

„Pak je na místě zaslat České televizi či Českému rozhlasu čestné prohlášení a s touto skutečností je seznámit. Případně můžete počkat až do chvíle, kdy vás tyto instituce formou dopisu samy osloví. Pak je ale nutné pohlídat si datum vaší odpovědi, protože lhůta pro zaslání čestného prohlášení činí pouhých 30 dnů ode dne doručení výzvy,“ uvedl Zelený.

Na neplatiče dojde

Pokud se domníváte, že na vás nikdo nepřijde, že poplatky nehradíte, jste opět na omylu. Za poplatníka koncesionářských poplatků se totiž považuje každý odběratel elektrické energie. V rámci kontroly tedy stačí pouze porovnat evidenci poplatníků s databázemi odběratelů elektřiny.

„Hříšníkům hrozí nemalá pokuta, kromě úhrady dlužné částky je neplatič povinen zaplatit i přirážku. Ta činí pět tisíc korun v případě Českého rozhlasu a 10 tisíc korun v případě České televize,“ říká Zelený.

Zvýší se koncesionářské poplatky?

Výše koncesionářských poplatků je již po desetiletí stejná. K poslední změně došlo k 1. lednu 2008, kdy byla měsíční výše televizních poplatků zvýšena o 15 korun ze 120 na 135 korun, rozhlasový poplatek se navýšil o osm korun z původních 37 na 45 korun měsíčně.

Nedávno se jak ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, tak ředitel České televize Petr Dvořák na semináři „Média veřejné služby a jak je udržet při životě” pořádaném ve Sněmovně zmínili o možném zvýšení koncesionářských poplatků.

Podle Zavorala by se měl zvýšit o pětikorunu, tedy na 50 korun. Odůvodnil to tím, že příspěvek zaručuje nezávislost veřejnoprávních médií na státu a politicích. Dvořák se vyslovil pro indexaci koncesionářských poplatků v závislosti na inflaci. Poplatek by tak v souladu s inflací rostl, nebo klesal. [celá zpráva]