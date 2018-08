Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Program pro mladé navázal na půjčky poskytované SFRB v minulých letech, kdy si mladé páry s malými dětmi mohli na bydlení půjčit maximálně 600 tisíc korun.

Letos je v Programu pro mladé na půjčky vyčleněno 650 miliónů korun a maximálně tak žadatelé mohou dosáhnout na dva milióny korun. To v případě, že peníze použijí na pořízení (koupi či stavbu) rodinného domu. Maximální limit pro koupi bytu je 1,2 miliónu korun a pro modernizaci bydlení pak 300 tisíc korun, přičemž minimální částka je 30 tisíc korun.

Pětinu zdrojů musí mít vlastní

Písemné žádosti bude SFRB přijímat od 15. srpna. Podat je můžete poštou, nebo osobně na obou pracovištích Fondu v Praze či Olomouci.

Žadatelé o státní půjčku musí mít na výstavbu či koupi domu nebo bytu minimálně pětinu peněz naspořenou. Výše úvěru od SFRB pak v případě pořízení domu činí maximálně 80 procent skutečných nákladů na výstavbu či koupi včetně pozemku, v případě bytu pak též maximálně 80 procent ze sjednané ceny.

Splatit úvěr musíte do deseti let, pokud jste si půjčili na modernizaci bydlení. Na splacení úvěru poskytnutého na pořízení domu či bytu máte až dvacet let.

Kdo může o půjčku žádat

O státní půjčku na bydlení mohou požádat buď páry, které žijí v manželství či registrovaném partnerství. V tomto případě není podmínkou, aby spolu vychovávali dítě. Pokud pár není sezdaný, ani nežije v registrovaném partnerství, je podmínkou pro přidělení půjčky trvalá péče o dítě do 15 let věku.

Žadatelé musí zároveň splnit podmínku, že alespoň jednomu z nich je v době podání žádosti o půjčku méně než 36 let. Pro schválení půjčky je zároveň nutné doložit, že budete schopni úvěr splácet. Fond tak po vás bude požadovat doklady, které prokáží váš příjem, případně i příjem vašeho partnera.

Nepočítejte však s tím, že vám bude půjčka na pořízení bydlení schválena, pokud vy sami, nebo váš manžel či registrovaný partner, jste vlastníky domu či bytu, nebo nájemci družstevního bydlení. Půjčku z Programu pro mladé nedostanou ani lidé, kteří už někdy v minulosti od SFRB úvěr čerpali.

Úrok výhodnější než v bankách



Úroková sazba se stanoví ve výši základní referenční sazby Evropské unie (EU) pro Českou republiku (ČR) platné ke dni sjednání půjčky, nejméně však ve výši jednoho procenta ročně. Nyní je 1,12 procenta.

Zároveň je fixní na dobu pěti let, po jejich uplynutí bude stanovena opět ve výši aktuální základní referenční sazby.

Žadatelé o půjčku tak získají podstatně nižší sazbu než v případě standardních hypotečních úvěrů nabízených tuzemskými bankami. V současné době se průměrná roční úroková sazba hypoték pohybuje kolem 2,5 procent.

Půjčku s hypotékou kombinovat nelze



Může se stát, že na pořízení nemovitosti vám půjčka od SFRB stačit nebude a budete uvažovat i o hypotéce. V takovém případě ale u banky narazíte. Fond si totiž vaši nemovitost vezme do zástavy, přičemž bude prvním věřitelem a banka by byla až další v pořadí.

Vám nezbude nic jiného, než buď použít vlastní zdroje, peníze ze stavebního spoření či zažádat o další úvěr v bance, pokud budete mít do zástavy jinou nemovitost. Budete-li žádat o úvěr na modernizaci, bude vám stačit jeden ručitel ve věku do 55 let, přičemž jeho průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce bude vyšší než 15 tisíc korun.

Splácení je možné přerušit

Může se stát, že se dostanete do problémů se splácením. Fond vám umožní přerušit splácení jistiny (úrok z celkové nesplacené výše jistiny však musíte i nadále platit) až na dobu dvou let. Musíte však k tomu mít podstatný důvod, například se vám narodí dítě, budete bez práce nebo v pracovní neschopnosti déle než tři měsíce či zemře některý z členů vaší domácnosti.

Celková doba splatnosti se v takovém případě o příslušnou dobu prodlouží, přičemž celková doba splatnosti včetně doby prodloužení splácení nesmí u úvěru na modernizaci přesáhnout 12 let, u úvěrů na pořízení bydlení pak 25 let.

Pochopitelně můžete státní půjčku kdykoliv předčasně splatit.