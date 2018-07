bab, Novinky

Vyplývá to z analýzy společnosti Chytrý Honza, která zároveň ukázala, že devět z deseti Čechů cestuje po Evropě a v červenci se pojišťují až desetkrát častěji.

V období od června do září si Češi sjednají dvě třetiny všech cestovních pojištění, z toho v červenci 29 procent a v srpnu 16 procent. Ve všech ostatních měsících se objem sjednaných pojištění pohybuje shodně od tří do pěti procent. Nejslabším měsícem je přitom duben.

„Analýza dle očekávání potvrdila, že v letních měsících je zájem o cestovní pojištění opravdu několikanásobně vyšší než ve zbytku roku. Ačkoli Češi cestují během celého roku, červenec je zcela zásadní,” uvedl Tomáš Čáp ze společnosti Chytrý Honza, která porovnala údaje z téměř 19 tisíc sjednaných cestovních pojištění za víc než sedm miliónů korun v roce 2017. Porovnáváni byli tři významní poskytovatelé cestovního pojištění v České republice.

V pojištění zohledněte i letní aktivity

Pokud se během své zahraniční dovolené budete věnovat jen pobytu na pláži a poznávání památek, stačí vám uzavřít základní cestovní pojištění, které zahrnuje léčebné výlohy, asistenční služby, případně i připojištění úrazu či zavazadel. V takovém případě pak zaplatíte zhruba kolem 30 korun denně.

Jiná situace ale nastane, pokud se chcete během dovolené věnovat i rizikovějším aktivitám, například některým druhům sportů. „Před cestou do zahraničí by si lidé měli vyhodnotit, jaký druh cestovního pojištění si sjednat. Například v případě provozování rizikových sportů je třeba myslet na to, že často nebývají součástí běžného pojištění,” upozornil Čáp.

„Mezi rizikové sporty patří wakeboarding, kiting, skoky do vody, všechny druhy lezení a mnoho dalších. Celkovou cenu potom připojištění rizikových sportů může zvýšit až o stovky korun,” dodal.

9 z 10 pojištění jsou pro cesty po Evropě

Drtivá většina Čechů, kteří přes rok cestují, míří do Evropy, a to až 90 procent z nich, přičemž sedm procent lidí cestuje na Slovensko. Dva ze stovky cestovatelů míří do USA a zbylých osm procent lidí někam do světa.

Dle délky si Češi nejčastěji sjednávají cestovní pojištění na dobu do 20 dnů za průměrnou cenu 603 korun a do 10 dnů za 393 korun.

V případě pojištění celé rodiny se ukázalo, že do Evropy je pojištění o několik stovek levnější. Zatímco dva dospělí a dvě děti se na týden pobytu v Evropě pojistí za 671 korun, do zbytku světa je to vyjde na 1036 korun.

Průměrná cena loni sjednaného pojištění tak vyšla na 36 korun za den.