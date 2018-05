bab, Novinky

Firmy se nabídkou brigád snaží pokrýt nedostatek pracovních sil i řešit zástup za zaměstnance, kteří budou v létě čerpat dovolené. Nejvíce brigádnických pozic nabízejí výrobní firmy, obchodní řetězce i logistická a zákaznická centra.

„Situaci letos komplikuje velmi nízká nezaměstnanost, která způsobila pokles počtu zájemců o letní brigády a sezónní práce. Dříve totiž často na brigády nastupovali pracovníci, kterým se nedařilo najít práci na hlavní pracovní poměr,“ uvedla Jitka Součková ze společnosti Grafton Recruitment.

Manuální práce brigádníkům „nevoní”



Součková dodala, že poptávka po brigádách klesá i ze strany českých studentů a důchodců. Na druhou stranu největší zájem o brigády projevují zahraniční vysokoškolští studenti z Ruska, Ukrajiny či Běloruska, kteří v ČR studují a obvykle zůstávají i přes léto. Nejčastěji se zajímají o brigádnické pozice v administrativě a v zákaznických centrech, kde je nutné hovořit cizími jazyky.

„O manuální práci brigádníci moc nestojí, nabízených pozic je přitom v této oblasti nesrovnatelně více a jejich ohodnocení se od administrativy příliš neliší. Když už manuální brigádu vezmou, preferují pozice bez směn, a to i přesto, že například za noční či víkendové směny mohou získat výrazné příplatky,“ zmínila Součková.

Například v Brně si může brigádník ve výrobě vydělat 127 korun za hodinu a za noční směnu dostane ještě o 27 korun více.

„Menší zájem studentů o manuální brigády je dán také tím, že firmy studentům ve stále větší míře umožňují placené stáže v jimi studovaném oboru. Motivace pro brigádu na dělnické pozici je proto čím dál menší,“ doplnila Součková.

V Praze si vydělají nejvíc

Nejen u klasických mezd, ale i u brigádnických hodinových sazeb je možné pozorovat rozdíly napříč jednotlivými regiony. Ve všech oblastech České republiky však došlo k meziročnímu růstu o více než 10 procent.

Firmy brigádníkům nabízejí i celou řadu benefitů, například docházkový bonus, stravenky či dotované stravování. Na Ostravsku si brigádník za hodinu běžně vydělá 80 až 130 korun, v Brně 90 až 130 korun, v Praze dosahují hodinové mzdy až ke 150 korunám, na Zlínsku jsou do 110 korun, na Liberecku do 120 korun a na Vysočině do 130 korun.

Nejvíce pozic je tradičně k dispozici ve výrobě, ať už jde o operátory výroby či skladníky, dále v maloobchodě, kde se jedná o pozice asistentů prodeje či pracovníky, kteří mají na starosti inventury.

Velké množství pozic lze nalézt i v zákaznických službách, kde je ovšem důraz kladen na znalost angličtiny, případně i dalšího cizího jazyka.

Nezletilí studenti, kteří hledají možnost prázdninového přivýdělku, nachází uplatnění zejména při prodeji zmrzliny či ve stánku s občerstvením, na koupalištích anebo ve výrobě, ovšem jen v nesměnném provozu a v případě jednoduchých manuálních prací.