Podle oficiálních čísel Státního zdravotního ústavu kouří v Česku alespoň příležitostně tři z deseti obyvatel starších 15 let.

Průzkum agentury Ipsos pro společnost Broker Consulting ukázal, že každý šestý z více než tisícovky oslovených kuřáků spotřebuje měsíčně 20 krabiček cigaret, což činí zhruba 100 cigaret týdně. Další dvě pětiny pak vykouří i více než 20 krabiček za měsíc.

Při průměrné ceně balení cigaret pohybující se okolo 90 korun vydají kuřáci při spotřebě 20 a více krabiček za měsíc minimálně 1800 korun, za rok je to pak nejméně 21 600 korun.

„Jedná se o nemalou částku, která už znatelně zasáhne do rodinného rozpočtu. Pokud v domácnosti jsou dva náruživí kuřáci, pohybujeme se na částce blížící se čtyřem tisícům korun za měsíc,” uvedl Michal Cibulka ze společnosti Broker Consulting.

Každý osmý neví, kolik ho zlozvyk stojí

Většina kuřáků má celkem přesnou představu o částce, kterou za cigarety každý měsíc zaplatí. Třetina dotazovaných uvedla, že je cigarety každý měsíc vyjdou na více než dva tisíce korun. Každý osmý kuřák za ně měsíčně zaplatí dokonce více než tři tisíce korun - ročně tedy tito lidé vydají za kouření přes 30 tisíc, někteří až k 40 tisícům.

Najdou se však i tací, kteří vůbec netuší, kolik za svůj zlozvyk zaplatí. V průzkumu se k tomu přiznal každý osmý dotázaný kuřák.

„To jsou hodně znepokojivá zjištění. Pokud kuřáci nemají přehled, kolik za cigarety vydají, lze předpokládat, že nemají přehled ani o dalších výdajích a stěží dokážou udržet vyrovnaný rodinný rozpočet,“ doplnil Cibulka.

Jak dále dodal, situace, kdy lidé nemají výdaje pod kontrolou, vede často k pocitu, že nemají nikdy dostatek peněz. „Velice snadno mohou zabřednout do dluhů, protože nejprve vydají peníze za svou závislost a teprve následně řeší i další potřeby,“ podotkl Cibulka.

Prokouřené zajištění na penzi

Kdyby lidé, kteří kouří desítky let, „prokouřené“ peníze raději ukládali nebo investovali, mohli by mít ve stáří na účtech zajímavé částky.

Při investici ve výši 1800 korun a zhodnocení okolo čtyř procent by si mohli během deseti let přijít na 265 050 korun, během dvaceti let už je to 660 194 korun a za třicet let při stejných podmínkách dokonce přes 1,2 miliónu.

„Za třicet let tak silný kuřák prokouří zajištění na penzi. Hodně silní kuřáci, kteří vydají za svou neřest minimálně tři tisíce korun měsíčně, by místo kouření mohli mít při stejném úročení za 30 let naspořeno přes dva milióny, přesně 2 082 000 korun. A to už je slušné zajištění na důchodová léta,“ dodal Cibulka.