U povinného zdravotního pojištění se uplatňuje solidarita, s žádnými slevami na pojistném tak počítat nemůžete. U komerčních pojistek pro případ nemoci či úmrtí je to ovšem jinak, slevami na pojistném totiž některé pojišťovny své klienty motivují ke zdravému životnímu stylu.

Nekuřáci získají slevu u pěti pojišťoven

V České republice působí desítky pojišťoven. Z dostupných informací lze zjistit, že pouze pět (Allianz, MetLife, Maxima pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny a Uniqa) poskytuje nekuřákům slevu z pojistného na pojištění smrti, invalidity či závažných onemocnění.

„Kouření cigaret zvyšuje nejen riziko rakoviny plic, ale téměř všech typů rakovin. Podle statistik mají kuřáci rovněž vyšší pravděpodobnost úmrtí. Pojišťovny takto motivují klienty ke zdravému životnímu stylu, aby u nich podporovaly prevenci vzniku těchto onemocnění,” uvedl Dušan Šídlo ze společnosti Broker Trust.

Ovšem každá s pojišťoven definuje kuřáka po svém. Podle Uniqy je nekuřákem ten, kdo nekouří minimálně jeden rok před sjednáním pojištění.

Pojišťovna ČS za kuřáka považuje aktivního konzumenta nikotinu v jakémkoliv množství a podobě (cigarety, doutníky, dýmky, e-cigarety, žvýkací tabák apod.) během předchozích 24 měsíců před sjednáním pojištění.

Podobně definují kuřáky, resp. nekuřáky i pojišťovny Allianz a Maxima, ovšem postačí jim, aby nekouřili pouze jeden rok.

Nejpřísnější je v otázce kouření pojišťovna MetLife, která vyžaduje, aby pojištěný nekouřil minimálně tři roky.

Všech pět pojišťoven se pochopitelně drží základního pravidla - pokud pojištěný klient opět začne kouřit, je jeho povinností to pojišťovně oznámit. O slevu z pojistného pak pochopitelně přijde. „Pokud by ‚návrat k nikotinu‘ nenahlásil a došlo k pojistné události, krátila by pojišťovna výši plnění,” upozornil Šídlo.

Nekouření v kombinaci se zdravým životním stylem

Pojišťovny mají opět různý přístup jak k výši slevy, tak k podmínkám pro její získání. Pouze MetLife dá nekuřákům slevu bez dalších podmínek. Ostatní pojišťovny navíc požadují, aby zájemce o pojištění nebyl současně obézní, popřípadě se neléčil s vysokým krevním tlakem.

Nejnižší sleva z pojistného, a to ve výši pět procent, poskytuje pojišťovna Maxima. Naopak nejvyšší slevu získají klienti Allianz (22 procent z pojistného pro nekuřáky a 5 procent za nízké BMI) a Pojišťovny ČS (26 procent z pojistného). UNIQA poskytuje slevu ve výši 25 procent a pojišťovna MetLife 20 procent.

Slevy za zdravý životní styl

Některé další pojišťovny, které nezvýhodňují nekuřáky, poskytují jiné formy slev související se zdravím - například za odpovídající hodnotu BMI (index tělesné hmotnosti). Těmto klientům poskytuje slevu ve výši pěti procent třeba pojišťovna Axa.

Štědřejší je pojišťovna Aegon se slevou 15 procent z rizik smrti a invalidity za provozování sportu nebo dárcovství krve. Klient to musí doložit dokladem po dobu tří let trvání pojistné smlouvy, poté je již sleva automaticky uplatňována do konce pojištění. Kromě toho může klient získat pětiprocentní slevu za závazek absolvování předepsaných preventivních prohlídek (praktik, zubař, případně gynekolog).

Obdobně pojišťovna MetLife uplatňuje slevu za pravidelné preventivní prohlídky (až 15 procent u pojištění smrti, až 10 procent u pojištění invalidity a závažných onemocnění).